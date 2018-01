Con espíritu refrendario

Que la victoria conseguida hace siete días ante el Villanovense no sea un espejismo, una raya en el agua, o en medio de un desierto árido; es lo que pretende el Granada B. El triunfo ante los extremeños no sólo computa en el apartado numérico. También en el psicológico, por cuanto de bálsamo tiene volver a sumar tres puntos después de haber conseguido sólo dos en los anteriores cuatro partidos. Bagaje que precisamente infligirá el filial a su contrincante de esta tarde, el Mérida, en caso de repetir triunfo (Romano, 17:00 horas).

Los albinegros están a punto de completar otro curso más perdido y ya han mudado de entrenador. Del polémico Mehdi Nafti al también ex técnico del Marbella Loren Morón. Las cosas, eso sí, no han cambiado demasiado. Debutó precisamente ante los de la Costa del Sol, y su saldo sólo refleja un punto de los nueve en juego bajo su mando. De conseguir los primeros tres como míster emeritense, Loren situaría a su equipo a sólo dos del Granada B: séptimo con 31 y a cinco del horizonte del play off.

Morilla tiene claro que para sacar rédito del añejo Romano de Mérida, el filial tendrá que parecerse más al de los sesenta primeros minutos de partido ante el Villanovense que al de la última media hora. El sevillano volverá a contar con la baja de Paco Torres, aún en proceso de recuperación de una rotura fibrilar; y la duda del meta Aarón, pendiente de evolución aunque casi descartado. A esos nombres hay que sumar los de los cedidos en este mercado invernal Pablo Vázquez (Alcorcón) y Hongla (Barcelona B); y el de Pape Mbodji, quien también esta semana ha rescindido definitivamente con el club y queda libre. "El Mérida debería estar luchando por los puestos altos y tiene plantilla para ello. Han hecho tres o cuatro refuerzos y han cambiado de entrenador. Seguro que nos lo pondrán muy complicado", aseguró Pedro Morilla.