Las estrellas malaguistas contra la despedida de Cuerva

El Guadix concluirá la temporada con un hueso duro de roer. Roberto Cuerva dirá adiós al conjunto accitano frente al campeón, el Atlético Malagueño, que contará de inicio, con sus cinco jugadores 'estrella' (Aarón, Luis, Ontiveros, En-Nesyri y Kuki), que han venido contando para Míchel en Primera División (17:30 horas, Campo de la Federación Malagueña de Fútbol).

El Guadix quiere dar la sorpresa y ganar para meter presión a Martos y El Palo en la lucha de un octavo puesto que aún podría a estar al alcance de los de la Ciudad Episcopal. Los granadinos son décimos con 51 puntos, mientras que malagueños y jienenses marchan octavos y novenos con 53.

Para el encuentro de esta tarde, el Guadix viaja con lo justo y contará con las bajas importantes del medio centro José Carlos y del pichichi Fefo, que ha vuelto a realizar una gran temporada, siendo la gran referencia arriba de los blancos con un total de 15 goles. Sus puestos en el once inicial podrían ser cubiertos por Gúmer y Paquillo, aunque hasta el final no se conocerá la alineación. El once más probable que ponga en liza Roberto Cuerva será el conformado por Zambrano en la portería; Dani Tejada, Moya, Enrique Alonso y Adri en defensa; Cristiano, Darío, Carlos Jiménez y Toni en el centro del campo; y Gúmer y Paquillo arriba. Para posibles sustituciones, estarán preparados Mena, Moya, Álex y Enrique Cruz.

Por su parte, Manel Ruano pondrá en el Atlético Malagueño un once muy parecido al siguiente: Aarón, Luis, Kike Pina, Gabri, Ián Soler, Ontiveros, Kuki Salazar, Mula, Wojcik, En Nesyri y Jack Harper.

El arbitraje correrá a cargo del colegiado Aguilera Moreno, adscrito a la Federación Cordobesa de Fútbol.