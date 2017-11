Los exteriores deciden (73-54)

El Palacio de Deportes sigue siendo un fortín para el Covirán, que pese a no hacer el mejor partido del curso, muestra una solvencia y una regularidad defensiva que le permite vencer pese a no estar del todo fino en ataque. Ayer, los de Pin volvieron a demostrar que el camino al ascenso está claramente marcado y éste no es otro que aplicarse atrás. De nuevo dejó a un rival por debajo de 60 puntos y eso en LEB Plata es sinónimo de triunfo.

Arrancó el Covirán con facilidad para ver el aro rival. Un 2+1 de Manu Rodríguez y dos canastas de Eloy Almazán y Bortolussi dieron ventaja en el electrónico, pero en este inicio de competición les está costando a los de Pablo Pin ser regulares en ataque. Y se pudo comprobar tras un parón de varios minutos sin anotar que no aprovechó Hospitalet. La mala selección de tiro de los catalanes permitía a los locales vivir tranquilos por una sencilla razón: su defensa. El trabajo atrás de los granadinos les basta para mandar en los partidos.

Un claro ejemplo de ello fue el primer cuarto de ayer, donde las pérdidas de los visitantes y un buen porcentaje en tiros de campo (8 de 14) le sirvió para alcanzar los ocho puntos de renta, lo que obligó a Jorge Tarragona a parar el partido a 3:40 del final del primer acto. Tras el tiempo muerto siguieron con la muñeca caliente 'Borto' y Eloy, al que se sumó Alo Marín, para dejar por delante a los rojinegros 10 puntos arriba al término de los primeros diez minutos, que pudieron ser más de no ser por Devin Schmidt, que con dos triples consecutivos, mantuvo en el partido al Vicens Torrens.

Y más aún cuando en el comienzo del segundo parcial anotaron dos triples seguidos. Esta vez de Javi Rodríguez y del debutante Diego Gallardo con los que los visitantes redujeron la distancia a cuatro puntos, obligando a Pin a pedir tiempo muerto y reprender a sus jugadores para apretar en defensa. La charla surtió efecto pues De Cobos anotó un triple para calmar los ánimos de su entrenador. De lo que no se puede quejar Pin es de la actitud de sus jugadores a la hora de acudir al rebote. Sea en su propia zona en la ajena, el domino interior les permite gozar de más opciones de ataque, aunque no siempre se aprovechen sobre todo por una lacra que no cesa como son las pérdidas. Ayer quince.

Las rotaciones permitían mantener un buen nivel físico pero a día de hoy este equipo no se caracteriza por tener un ataque muy fluido, sobre todo por dentro. Ni Devin Wright ni Ferrán Torres, y ni mucho menos David Iriarte, son capaces de dominar en la zona a la hora de anotar (14 puntos entre los tres al término del choque) y eso evita un buen equilibrio ofensivo interior-exterior. Eso sí, a la hora de acudir al rebote se fajan con los rivales. Sin embargo, por fuera De Cobos, ayer con más minutos por no poder contar con Corts, baja por lesión, se bastaba para provocar un nuevo tiempo muerto visitante al poner diez arriba a su equipo (29-19).

Pero un parcial de 0-5 con Erik Kibi como protagonista paró el choque de nuevo. Pin no quería ni un ápice de relajación en sus hombres, que en siete minutos habían anotado tan sólo 8 puntos. La nueva arenga surtió efecto. Y vaya si lo hizo. Manu Rodríguez, con dos penetraciones consecutivas, dio tranquilidad a la grada que, no obstante, no veía peligrar el duelo. La diferencia rondaba los diez puntos y la sensación era que a poco que se tuviera continuidad y fluidez en pista contraria con una buena circulación, la renta se dispararía.

Eso fue lo que sucedió en los últimos dos minutos, donde un parcial de 9-0 dejó en el electrónico una tranquilizadora renta de 14 puntos. Diferencia merecida sobre todo por el excelente trabajo defensivo, muy superior al resto de equipos de la categoría. Ningún rival del Covirán hasta el momento ha anotado más de 33 puntos al descanso (fue Zamora) y eso es una garantía para construir las victorias.

Más alegre se mostraron los de Pin tras el receso. Eloy Almazán y Carlinhos asumieron la responsabilidad en la parcela ofensiva y con un parcial de 7-0 se dispararon los rojinegros 21 arriba (47-26). Jorge Tarragona no encontraba la manera de frenar a los de Pin, ni siquiera con constantes rotaciones. La renta permitió dar descanso a De Cobos, magistral en la dirección y muy acertado en ataque, y Eloy, que mantiene un nivel excelente en muchas facetas del juego. Con Germán Martínez ejerciendo de base, los ataques fueron más por acciones individuales que por juego de conjunto. Manu hacía mucho daño en las penetraciones dividiendo la zona mientras que por bando catalán únicamente a base de tiros libros lograban anotar porque en estático les costaba mucho gracias a la actitud defensiva local.

Aun así, y con una renta de 18 a su favor, Pin paró el choque a dos minutos del final del cuarto. No quería bajar la intensidad pero sus jugadores lo hicieron. Un 0-5 encendió a Pin que señaló a Iriarte, muy desafortunado, al que hizo ademán de cambiar por Ferrán Torres pero un triple de Germán calmó los ánimos del técnico, que vio cómo su equipo cerró el parcial 15 arriba.

El toque de atención a Iriarte sirvió para que el balear reaccionara de su letargo y evitara que Hospitalet se acercara más en el marcador. Con un mejor porcentaje en el tiro y dos triples seguidos, los barceloneses se acercaron a diez puntos (60-50). Pin arengaba desde la banda a su equipo que había perdido en el segundo tiempo un punto de intensidad defensiva. La lesión en el gemelo de Carlinhos hizo que se entrara en los últimos cuatro minutos sin base, ejerciendo como tal Alo Marín aunque posteriormente entrara Germán. El duelo no peligraba y más cuando Bortolussi, con cuatro puntos seguidos más un tiro libre de Eloy, dejaron la renta en 20 a poco más de un minuto que se redujo en 19 al término del choque.

La quinta victoria ya se ha conseguido y de nuevo a base de solidez defensiva, la principal característica de este Covirán que esta semana tiene dos ocasiones más de dar un golpe en la mesa en la tabla clasificatoria. La próxima cita, el miércoles en La Roda.