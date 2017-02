No fallar es el primer mandamiento

Tras ser sorprendido un par de veces por el colista de la LEB Plata, no era cuestión de reincidir en el error. Sin duda, lo ocurrido en las ocasiones anteriores, tal como me comentaba una persona muy allegada al baloncesto de la ciudad, fue producto de falta de concentración y de motivación dada la poca entidad de los rivales. Seguramente fue así. Sale uno a la pista confiado y cuando te quieres dar cuenta, ¡zas en toda la boca! Así recibió el Covirán un par de bofetadas, pero aprendió la lección. El sábado visitó el Palacio un nuevo colista y a los manchegos del Albacete no se les dio la más mínima opción.

una prueba de verdad

De momento son cinco los equipos llamados y sólo uno será el elegido para subir de forma directa a la LEB Oro. Dos de ellos se verán las caras el próximo sábado, pues el Covirán visita la cancha de un Cambados que sólo tiene un triunfo menos. Es una de las finales que han de disputar los de Pablo Pin hasta el final de la temporada, un partido en el que los granadinos tendrán que poner sobre el parqué todo su potencial y en el que las ganas y la ambición tendrán mucho que decir. Una victoria en tierras gallegas se cotiza al alza y pondría aún más de manifiesto que el Covirán va este año a por todas. Por delante, 40 minutos. Eso sí, quedan muchos más.