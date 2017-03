La fanzone lleva la fiesta también hasta la capital

Un simulador de snowboard, una pista para skaters o una videoconsola; con el escenario para conciertos y la pantalla gigante como principales atracciones. Así es la fanzone oficial de los Mundiales de snowboard y esquí acrobático que el Ayuntamiento, junto con la organización, ha decidido instalar en la granadina plaza del Humilladero.

Allí no falta de nada. Estará abierta los viernes y sábados de competición por la tarde y por la noche. Mientras que no haya competiciones, grupos emergentes del panorama local como Chorrojumo, Trepat y Araappaloosa harán sus apariciones para deleitar con buena música a los asistentes. En la gran pantalla se podrán seguir en directo las finales de aerials (viernes 10 de marzo), halfpipe de snowboard (sábado 11 de marzo), big air (viernes 17 de marzo) y halfpipe de esquí acrobático (sábado 18 de marzo).

Además se pueden disfrutar exhibiciones acrobáticas del Club Balance, que sorprenderán a los asistentes con saltos y piruetas de auténticos profesionales del skate. Además habrá patinaje para amateurs y circuitos de skate en la zona de freestyle, entre las actividades.

El alcalde de la capital, Paco Cuenca, y los concejales de Juventud y Deportes, Eduardo Castillo; y Movilidad y Protección Ciudadana, Raquel Ruz, no quisieron faltar a la inauguración del nuevo espacio de esparcimiento para los Mundiales. "Durante los próximos fines de semana se va a poder vivir en directo aquí en la Plaza del Humilladero no solo este ambiente, sino el de las propias finales", avanzó el primer edil. Cuenca explicó que se trata de "diez actividades, seis de ellas participadas con la que los aficionados a las tablas, patinetes y patines podrán tener un espacio no sólo de disfrute, sino también un simulador de los trucos que hacen los campeones".