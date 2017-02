La fiesta del 'running' se inicia en Armilla

Granada es una ciudad cada vez más consciente de la importancia del deporte con respecto a la salud y al bienestar, por lo que cada día más personas se animan a iniciarse en este deporte del atletismo. Una práctica que, no siendo especialmente gravoso en cuanto a la economía, ofrece múltiples satisfacciones y beneficios.

Es por ello por lo que ayer la localidad de Armilla se vistió fiesta para acoger la primera de las prueba del Gran Premio de Fondo Diputación.

La ciudad desprendía deporte en sí y quedó demostrado que nada puede parar a estos runners. Carritos aerodinámicos y mochilas preparadas para la carrera hicieron posible que los recientes papás también participaran en esta cita del deporte.

No obstante, aquellos padres que contaron con el apoyo de otra persona que cuidara a sus hijos detrás de las vallas no eran si no más afortunados, puesto que el club de animadores era inmejorable.

Selfies y uniformes cada vez más llamativos y con colores fosforitos inundaban la línea de salida. Terminar la prueba y mejorar la marca personal anterior eran los objetivos perseguidos por la mayoría de competidores. Aunque sin duda la meta común de todos ellos era disfrutar.

El buen ambiente se mantuvo durante todo el transcurso de la carrera, con la meta de compartir un buen rato con amigos y familiares, algo que primaba frente a las marcas.

Destacable fue comprobar el nacimiento de nuevos clubes y asociaciones sin ánimos de lucro que se presentaron ayer por primera vez a la prueba.

Todos ellos con una actitud de participación y ganas de divertirse haciendo deporte. Un comportamiento que echa de menos el entorno deportivo en competición.

Es en esas pruebas donde se aprecia la actitud de clubes y asociaciones ilusionadas con la idea de participar en un evento cada vez más consolidado.

Por último, no hay que olvidar el gran compromiso de la localidad de Armilla con el deporte, el cual surge con la presencia de unas buenas instalaciones en las que realizarlo.

La ciudad vivió ayer un gran ambiente deportivo, y sin embargo no es de sorprender en dicha localidad cada fin de semana reúna a deportistas de diversas modalidades que compiten por diferentes objetivos.

Una vez más, Granada y su provincia vuelve a demostrar que es una ciudad que se mueve y que está comprometida a que el deporte forme parte de la vida cotidiana.

Y sobre todo, que cualquier excusa es buena para pasar un rato con las personas cercanas.