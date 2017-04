El filial ofrece su mejor cara

El Granada B tuvo su tarde en Villanueva de la Serena y fue ese equipo equilibrado que no ha tenido constancia a lo largo de la temporada. Un buen hacer ante el que poco pudo hacer el Villanovense que, por el contrario, no se sintió tan cómodo como en otras ocasiones y que pese a intentarlo, sobre todo en la primera mitad, no fue capaz de dar la vuelta al marcador. Los tres puntos devuelven al filial rojiblanco a la senda de la victoria tras dos derrotas consecutivas y que dejan al Villanovense en cuarta posición, pero empatado a 54 puntos con Mérida, Murcia y Marbella.

El partido se puso muy pronto de cara para los de Planagumà, que respondieron a una falta a favor del Villanovense con una contra mortal que Juanan dirigió desde el centro del campo hasta plantarse delante de Wilfred y cruzar al balón inalcanzable para el guardameta (0-1). En la primera jugada los granadinos dejaban claras las razones que les sitúan como equipo más goleador del grupo. Máxima eficacia, frente a la falta de acierto de los verdes, que en el 10' volvían a desaprovechar una ocasión tras un disparo de Curro que se sacó de encima Pol Ballesté para evitar el empate.

Pasado el cuarto de hora, fue Valverde el que remataba de primeras un buen pase de Carlos Andújar desde la izquierda, pero de nuevo el guardameta nazarí despejaba el balón. Fueron los mejores minutos de un Villanovense que a balón parado pudo lograr la igualada, pero Pajuelo remató muy forzado la falta botada al área por Adri Cuevas.

Los de Planaglumà aguantaron las embestidas rivales a la espera de una contra para volver a desmontar a los serones. Así, la respuesta llegó en el 20, pero esta vez Wilfred también estuvo acertado para repeler un buen disparo de Sergio Peña. El filial tenía los deberes aprendidos y de nuevo al contragolpe volvieron a castigar al Villanovense, esta vez orquestado por Navarrete que puso un balón raso al área que remató en primera instancia Juanan, Wilfred atajó el primer disparo, pero nada pudo hacer en el rechace que cayó en las botas de Matheus (0-2).

Jarro de agua fría para los locales que, sin ser inferiores, se veían con dos abajo en el marcador. Al menos, la reacción no tardó en llegar, y a la media hora de juego Curro recortaba distancias tras rematar de escorzo un córner desde la izquierda (1-2). Antes del descanso, Carlos Valverde pudo empatar el partido con un remate acrobático a centro de Andújar, pero el disparo se marchó desviado.

Tras el paso por vestuarios, el 'B' supo jugar mejor sus cartas, mientras los de Manolo Sanlúcar no encontraban como incidir en el juego. Con un Villanovense volcado en busca del empate, cada contragolpe granadino era un murmullo en la grada. Y sólo la falta de acierto de Sergio Peña o Suárez evitó que la sentencia llegara antes.

Sanlúcar intentó buscar soluciones en el banquillo. Optó por dar entrada a Juanjo Serrano para cambiar el dibujo y jugar con dos delanteros, pero no funcionó. Pese a ello, la zaga nazarí tuvo que emplearse para evitar varias ocasiones peligrosas de los locales. Sobre todo tras la entrada de Álvaro González, que colgó varios balones al área desde la derecha, aunque Hongla y Pawel estuvieron muy atentos para cubrir las llegadas de Carlos Fernández, impotente ante la imposibilidad de encontrar remate. El Granada B siguió esperando su ocasión que llegó ya en el tiempo de añadido, esta vez sí Suárez, que había entrado en el minuto 81, aprovechó el contragolpe y batió a Wilfred para poner la puntilla en el marcador (1-3). Victoria clave para el Granada B, que sella la permanencia de forma virtual en un estadio en el que solo el Jumilla había conseguido derrotar al Villanovense esta temporada.

Wilfred HH

Esteban HH

Javi Sánchez HH

Morgado HH

Candelas HH

Pajuelo HH

Juanjo, 57' H

Curro HH

Valverde HH

Adri Cuevas HH

Iván, 79' H

Andújar H

Álvaro, 62' H

Carlos HH

Pol Ballesté HHH

Marín HHH

Tomás HHH

Pawel HHH

Hongla HHH

Sulayman HHH

Navarrete HHH

Jean Carlos HHH

Yeray, 92' s.c.

Peña HHH

Entrena HHH

Cobo, 73' HH

Matheus HHH

Luis Suárez, 81' HH