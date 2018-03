Al filial rojiblanco le falta ambición

El Granada B no pudo puntuar en el Nuevo Vivero, a pesar de que le puso las cosas muy difíciles al Badajoz. Los de verde ayer fueron, sin lugar a dudas, uno de los mejores equipos que han pasado Badajoz a nivel combinativo. Sin embargo, valió el madrugador gol de Guzmán, que le dio tranquilidad a un Badajoz que a partir de entonces fue a especular con el resultado. Los extremeños pudieron incluso marcar más goles ante un rival que no dispuso de opciones .

El cuadro local salió ejerciendo una alta presión. De ahí, el premio llegó muy pronto con el gol de Guzmán. El extremeño robó un balón cerca de la frontal del área, hizo un control que le salió largo pero su enorme zancada le permitió llegar al balón antes que el portero visitante e hizo el 1-0. El Granada B, con mucha personalidad, siguió con su juego combinativo sin excesivos pases largos.

En el 17', una apertura de Isi, el mejor de los suyos, a Neva que le permitió encarar al debutante Pawel, pero la intervención del guardameta con el pie fue providencial.Sin embargo, el Badajoz no desfalleció y siguió ejerciendo una fuerte presión en la zona defensiva del 'B'. Un nuevo robo de balón de Álex Rubio se fue de dos contrarios tras un nuevo robo de balón dentro del área, pero Héctor cortó el pase a Guzmán que parecía definitivo.

Los minutos posteriores ya no se produjeron más ocasiones de gol claras para uno y otro equipo. En el 36', un córner cerrado lanzado por Javi Pérez estuvo cerca de ser gol, ya que el portero granadino no estuvo acertado en la recepción del balón, lo que permitió a Juanma tener una buena oportunidad para hacer el segundo. Sin embargo, delantero erró en su acción al no llegar. Ahí prácticamente acabó el primer tiempo, ya que no sucedió absolutamente nada hasta el descanso.

Tras el paso por los vestuarios, el Granada B dio un paso adelante y fue el dueño y señor del balón y del juego, pero no de las ocasiones. El Badajoz ya no presionaba porque a medida que fueron transcurriendo los minutos fue perdiendo fuerza. Los cambios que hizo Juan Marrero estuvieron encaminados a un juego más conservador. Los locales buscaron el contragolpe como su mejor arma que cerrar definitivamente el partido.

Las ocasiones en la segunda mitad escasearon y los aficionados quedaron descontentos con los dos contendientes. Así, los minutos fueron transcurriendo con un Badajoz que contralaba bien la parcela ancha del terreno de juego ante un Granada B, ineficaz en ataque.

En la recta final del partido, el Granada estuvo a punto de darle un serio disgusto a su rival. Ya en el tiempo de añadido, un córner en el que el portero fue a rematar el balón acabó con una falta en la frontal del área. La infracción la lanzó Isi, pero el balón rebotó en la barrera. Ahí finalizó el encuentro.

Con el pitido final del árbitro, la afición celebró por todo lo alto la victoria, que que el Badajoz suma 39 puntos que le acercan a la permanencia de la categoría. Por el contrario, el Granada B dejó de sumar y se aleja un poco más de las primeras posiciones de la clasificación a pesar de jugar muy bien al fútbol.