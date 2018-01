Un filial con la urgencia de ganar ya

Ni en Huelva, ni en casa contra el Ejido, ni en Melilla y tampoco en Murcia. El Granada sólo ha sido capaz de sumar dos puntos de los últimos doce en liza en el Grupo IV de Segunda División B. Traducido en tiempo, esto supone que los de Pedro Morilla acumulan ya más de un mes sin conocer lo que es ganar. Concretamente siete semanas, contando las dos de parón navideño en la competición. Un bache que ha instalado al filial en la novena posición, cinco puestos más abajo que el 26 de noviembre, cuando registró su último triunfo en Liga frente al Écija Balompié (3-1) en la Ciudad Deportiva del club.

Y precisamente en ese mismo escenario es donde desde las 12:00 horas de hoy buscarán los rojiblancos volver a sumar de a tres. El rival, un Villanovense que llega en condiciones casi calcadas a las del 'B' y, por supuesto, con toda la urgencia del mundo. Al igual que el cuadro dirigido por Pedro Morilla, los pacenses sólo han sumado dos de los últimos doce puntos; consecuencia de dos empates y dos derrotas en las últimas cuatro jornadas. De entre las segundas, la más dolorosa fue la sufrida en el último partido del año como local ante el Marbella (0-4).

El técnico sevillano del filial lo tiene todo listo para recibir en la matinal de este domingo a los serones. Morilla recupera al lateral izquierdo Adri Castellano, que ante el UCAM cumplió ciclo de tarjetas, y mediocentro Migue Cobo, recuperado ya del proceso gripal que le impidió viajar hasta el antiguo estadio de La Condomina. El granadino está siendo uno de los principales campos de batalla del equipo. Empezó contando para el míster, pero menos de un mes después de comenzar la Liga dejó de tener minutos e, incluso, ir convocado. No se espera, por tanto, su concurso ante el conjunto extremeño.

No obstante, el principal problema del Granada B no está en el centro del campo. Mucho menos en la defensa. Y ni por asomo en la portería. El desequilibrio de los rojiblancos viene arriba. Demasiada producción ofensiva para tan poco rédito de cara a meta. A priori, podría sonar contradictorio el hecho de señalar como un pecado la cantidad de ocasiones que un equipo puede llegar a generar. Sin embargo, si se tiene en cuenta la escasa conversión prolongada en el tiempo ya 20 jornadas, no cabe otra que valorar negativamente el balance ofensivo de los granadinistas.

Pero esta situación debería cambiar toda vez el brasileño Caio Emerson ha conseguido arreglar sus problemas burocráticos y ya puede ser alineado con el 'B'. No lo hará hoy, pues el propio Morilla confirmó el viernes que el ex de Corinthians está sometiéndose a unas rutinas propias de una 'mini pretemporada'. Su entrada en la lista de convocados, a pesar de todo, no tardarán en llegar para paliar la falta de acierto de cara al marco contrario: tan sólo 18 goles.

El equipo de Iván Ania, al que el filial ya superó en la primera vuelta por 0-2, aterriza en Granada con algunas novedades en lo que a su nómina de futbolistas se refiere. Por un lado están las tres últimas incorporaciones del mercado invernal: Dani Muñoz, Diego Sánchez y Álvaro González, el más reciente. Por otro, las salidas de Pedro Beba y Elías Pérez; desvinculado este último para fichar por la Balompédica Linense. Aún queda por saber qué pasará con Osterholm. Pero, mientras tanto, los serones ya se conjuran para cortar ganar en Granada.