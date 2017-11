Parafraseando la canción de David Bustamante y Álex Casademunt, y dándole un toque algo más futbolístico, se puede decir que "por estos tres puntos hay dos filiales con un mismo destino". Y ese destino es ganar el derbi de esta tarde (Campo número 2 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, 12:00 horas). Tanto a Pedro Morilla, míster del Granada B; como de José Juan Romero, su homólogo en el banquillo del Betis Deportivo, es lo único que se les pasa por la cabeza. La necesidad aprieta más en el caso de los hispalenses por urgencia clasificatoria -son decimosextos con 13 puntos- pero también en las filas rojiblancas, donde la aparente balsa de aceite de la octava posición con 18 puntos se transforma en angustia echando un vistazo a los últimos cuatro partidos del 'B': dos puntos, un gol y tres jornadas seguidas sin perforar el arco contrario. O como dice el popular refrán, 'líbrame de las aguas mansas, que de las bravas ya me libro yo'.

Será un partido especial para Pedro Morilla, que vuelve a su hogar deportivo. El sevillano tiene a todos sus hombres disponibles. La gran duda será ver si vuelve a incluir en la titularidad al brasileño Jean Carlos Silva. El de Ouro Preto, que ya está recuperado de su lesión, no entró en la lista de convocados para el choque del miércoles ante el Badajoz por precaución. Sí lo hizo Fran Serrano, que pese a estar recuperado desde hace algunas semanas, no había gozado de minutos en encuentros pretéritos. La falta de gol, nueve tantos en lo que va de curso, preocupa y mucho al cuerpo técnico rojiblanco; al que ahora también se le suma la inquietud por el juego exhibido ante los albinegros. Todo hace indicar que el míster granadinista no tocará la esencia del once de los últimos partidos.

El Granada B acumula ya cuatro partidos sin saber lo que es ganar y tres sin anotar un tanto

En el último sorprendió el bajo rendimiento de los hombres de arriba, Casi y David Grande en particular, pero también la escasa capacidad de creación de un filial que se vio desbordado por el ímpetu del cuadro entrenado por Juan Marrero. Son muchas cosas las que tiene que corregir un Pedro Morilla al que, ante los pacenses, también le falló una de sus líneas más consistentes en lo que va de temporada; la defensa. La reconstrucción de las carencias en todas las zonas del campo marcará el devenir de un encuentro que, por otra parte, se jugará en el campo número 2 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El habitual de los choques del filial bético es el 1, pero una resiembra de la hierba hace imposible la celebración del encuentro sobre su superficie.

Sin jugadores apercibidos de sanción, sólo una expulsión causaría bajas disciplinarias para el próximo partido de los granadinistas; el que jugarán en casa ante el Lorca Deportiva. Morilla no ha querido desvelar una semana más la lista de convocados para el encuentro ante los de José Juan Romero, mas no se esperan novedades. El filial verdiblanco también anda con problemas de cara a portería. Ha anotado un gol en los últimos cinco partidos, en los que pese a todo ha conseguido tres empates y 'solo' dos derrotas. José Juan Romero no podrá contar con Pozo, Abreu y Biberto por lesión; ni con el sancionado Júnior. El de Gerena introducirá en el once casi seguro a Irizo, que cuenta para el primer equipo.