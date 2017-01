Una final con dos premios

Hace justo un año, para el Covirán Granada la cita programada en el calendario con motivo de la celebración de la Copa LEB Plata era una fecha señalada para descansar y recuperar las molestias físicas de los jugadores tocados. La participación en este evento se veía como una quimera en el debut del cuadro rojinegro en la tercera categoría del baloncesto nacional.

Pero los tiempos han cambiado y hoy, el conjunto entrenado por Pablo Pin no sólo tiene la opción de lograr el primer título oficial de la historia del club, sino un premio extra que otorga cierta tranquilidad de cara al futuro. Aunque el objetivo del club granadino debe ser terminar primero y ascender de manera directa a LEB Oro, digan lo que digan desde la entidad rojinegra, en caso de no lograrlo, el que venza el choque de esta tarde en el Palacio de Deportes se garantizará el factor cancha en todos los encuentros que dispute en play off. Sin duda, un caramelo que hará que el choque ante Alicante sea algo más que una final.

Los rojinegros buscan el primer título oficial de su historias ante sus seguidoresSe espera un buen ambiente en las gradas del Palacio de Deportes

Los antecedentes de esta temporada juegan a favor del conjunto granadino, que se impuso al cuadro entrenado por Miguel Ángel Zapata en el único enfrentamiento liguero que han tenido hasta el momento. Pero eso, en una final, no cuenta. Lo que sí tendrá a favor el Covirán es un gran ambiente en las gradas. Por primera vez desde que lo ocupa la entidad presidida por Óscar Fernández-Arenas, la instalación del Zaidín estará disponible en su totalidad. Se levantarán las cortinas pudiéndose ver el choque desde todas las zonas.

Pese a que en el acto de presentación del evento el alcalde Paco Cuenca se aventuró a aseverar que estaba seguro que el Palacio se llenaría, no será así, pero mínimo se espera que acudan más de 5.000 personas. Todo lo que sea superar dicha cifra podría considerarse todo un éxito.

El factor ambiental puede marcar diferencias en determinados momentos, pero para alzarse con el título no bastará. Sobre todo por el conjunto que tendrá enfrente Pin y los suyos. Alicante es considerado, junto a los granadinos, como el claro favorito para ascender y por plantilla, rendimiento y números hasta el momento no está decepcionando. Colíder en la tabla junto a Sammic y Ávila con 12 victorias y 5 derrotas, en la fase regular se ha mantenido siempre arriba a la espera de dar un zarpazo en la clasificación.

Tras Cambados, ambos equipos son los máximos anotadores de la LEB Plata. Pero si algo deben temer los de Pin son los excelentes datos que ofrecen en el tiro los alicantinos. Con un 51,9% en lanzamientos de dos y un 39,5% en triples, tienen el mejor porcentaje en tiros de campo de largo de los dieciséis equipos de la competición (47,8%). Un rival muy duro entrenado por el granadino Miguel Ángel Zapata, ex del CB Granada, que se ha rodeado de algunos de los jugadores que más destacaron el pasado año en la categoría. Son los casos del base Carles Marzo o el escolta Álvaro Lobo, de lo más completos de la categoría.

Será un partido de duelos. Los que midan por ejemplo a Marzo con De Cobos en la dirección; Bowie con Lobo en el perímetro o De Lattibeaudiere con Dionte Ferguson en la zona. Sin embargo, uno de los enfrentamientos más esperados será el que mida a Guillermo Rejón con Jesús Fernández. Entre ambos suman 81 años, una gran experiencia en ACB y muchas batallas a sus espaldas. El de Villena no tiene los mismos números que su homólogo esta temporada, pero se espera su mejor versión en la recta final del curso y en choques como el de esta tarde. Rejón es el máximo anotador y reboteador de Lucentum, al margen de ser el auténtico líder en la cancha.

Sobre el parqué del Palacio habrá varios jugadores con experiencia en una final de Copa, como es el caso de Alejandro Bortolussi por parte local, y de Álvaro Lobo, Carles Marzo y Luka Nikolic, que disputaron el título el año pasado con la camiseta de Carrefour el Bulevar de Ávila, por bando visitante.

De la plantilla que se midió al Covirán hace 49 días ha habido un cambio. Se marchó el alero Paco Solsona, insatisfecho por la falta de minutos. Además, la baja por lesión de Gatluak Thiep ha sido suplida con el fichaje de Álex Reyes, un ala pívot procedente del CB Clavijo de LEB Oro de 23 años y 2,02 metros.

En el único precedente de esta temporada, el Covirán venció de seis puntos (78-72) gracias a un gran trabajo de equipo, logrando 20 asistencias y realizando un gran trabajo defensivo sobre Marzo y Rejón, que tuvieron unos paupérrimos porcentajes en el tiro.

Seguramente el choque será distinto, pero ese es el camino para llevarse la primera gran alegría de la temporada ante un Palacio que espera ver la mejor versión de su equipo, no como la de hace siete días ante Alcázar.