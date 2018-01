Una final de las de verdad

Aunque la sensación que existe en el entorno del Covirán Granada es que no está en su mejor momento de forma y ha bajado un tanto su nivel con la entrada del nuevo año, hay partidos que no necesitan un plus de motivación para volver a recuperar el estilo y la sonrisa. Estos duelos son aquellos en los que, bien por la rivalidad existente o por lo que hay en juego, el factor psicológico no tiene que trabajarse tanto como cuando, por ejemplo, se enfrenta uno a un colista (léase Martorell).

Hoy, el Covirán Granada afronta la final de la Copa LEB Plata, por segundo año consecutivo y además como organizador, con el objetivo de recobrar la confianza perdida tras la dura derrota del pasado fin de semana ante Alicante y además, con un título en juego. Porque se suele decir que hay finales en mitad de una temporada pero esta mañana sí es una final de verdad y además con premio extra. Y es que los de Pablo Pin no sólo tienen la opción de lograr el segundo título oficial de la historia del club, sino también cierta tranquilidad de cara al futuro. Porque aunque el objetivo del club granadino debe ser terminar primero y ascender de manera directa a LEB Oro, en caso de no lograrlo, el que venza el choque de hoy se garantizará el factor cancha en todos los encuentros que dispute en play off en caso de quedar entre los nueve primeros clasificados. Esto no sirvió de nada el pasado año pero que no deja de ser importante. Sin duda, un caramelo que hará que el encuentro ante La Roda sea algo más que una final.

Pero mal harían los aficionados que acudan a la instalación del Zaidín en creer que La Roda, pese a ser un recién ascendido, será un rival fácil. Pese a su modestia, el conjunto entrenado por Álex González es líder en solitario por méritos propios de la competición regular. Únicamente ha perdido cuatro encuentros en toda la temporada, es el que más asistencias reparte de la Liga y el segundo que más rebotes coge, solo por detrás del Covirán. Aunque en el aspecto anímico ambos contendientes llegan en momentos muy dispares, una final es algo distinto, y a eso se agarran los de Pin, que quieren romper la serie de ocho victorias consecutivas de los manchegos.

El único precedente de esta temporada no ayuda a los rojinegros, que cayeron por cuatro puntos tras tres cuartos muy malos y una reacción en el último parcial que no sirvió de nada. En dicho duelo destacaron tres jugadores: Carlos Noguerol, Placide Nakidjim y el granadino y ex del Covirán Javi Hernández. Con toda la plantilla a su disposición, el técnico de La Roda cuenta con el MVP de la competición hasta el momento, Placide Nakidjim. El pívot de Chad que es la referencia de su equipo y está ofreciendo un rendimiento espectacular. El africano anota 15,3 puntos por partido con un 53,3% de acierto desde dentro de la zona y un 37,5% en el triple. Además, recoge 8,7 rebotes para llegar hasta los 20,7 de valoración. Según Pin, "es un pívot un poco atípico, ya que juega abierto y puede tirar desde fuera pero además tiene los brazos muy largos e intimida", por lo que reducir sus prestaciones será un buen comienzo para ganar el choque. Pero no dependen solo de Nakidjim, pues su segundo mejor anotador es De Angelo Hailey, un escolta que anota 12 puntos por partido y tras él se sitúa el escolta nacional José Luis González, con 10,1 puntos.

Y es que si por algo destaca el Fundación Globalcaja La Roda es por su trabajo en equipo, siendo un conjunto muy intenso tanto en ataque como en defensa en el que suman todos. Norman Rey, Arturo Fernández, Jamell Anderson o Tanner Samson son la peligrosa segunda unidad de un equipo comandado en la dirección por Carlos Noguerol, que además de anotar, captura 3,5 rebotes, reparte 3,8 asistencias y recibe 4,1 faltas por partido.

La única ausencia que tendrá Pablo Pin será la de Ferrán Torres, que va mejorando de su rotura fibrilar y que ya realiza trabajo de pista pero que se perderá una cita muy esperada que debe servir de punto de inflexión para los rojinegros. El factor ambiental está garantizado. Sólo quedar rendir en la cancha. En las manos de los jugadores de Pin está la primera gran final de la temporada.