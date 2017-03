Hasta la fortuna se baja del barco

La vía de agua es considerable en el casco de ese buque de primera que es el Granada, tanto que algunos -el que esté libre de pecado que tire la primera piedra- consideran que esto se va a pique sin entender que aún queda tiempo para todo, incluso para los milagros, aunque con uno -otro más- nos bastaría. Así, ya hay quien ha optado, y razón no le falta, por abandonar el barco. Y entre ellos, la diosa fortuna, que por lo menos el pasado sábado dejó con el culo al aire a los pupilos de Lucas Alcaraz y al propio técnico. Está claro que la salvación del Granada pasa por los resultados a base de sangre, sudor y lágrimas, así como por el acompañamiento de una dosis de suerte, ésa que brilló por su ausencia en Los Cármenes en el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid.

¡qué pena!

Los rojiblancos pretendían la cuarta victoria consecutiva en su campo y vive Dios que es cierto que ante las huestes de Diego Simeone pusieron todo su empeño y el mejor de su juego. A mi juicio, la primera parte que protagonizó el Granada frente al Atlético fue de lo mejor, sino lo mejor, que se le ha visto a los rojiblancos en lo que va de temporada. Los de Alcaraz tutearon a uno de los grandes de la historia del fútbol español, al que superaron en juego, ganas, carácter, movilidad, esfuerzo... etc. Tras el descanso, se pasó más apuros, lo que entra dentro la lógica por todo lo que separa a ambos conjuntos rojiblancos. Los granadinistas se sobrepusieron a los empellones de los colchoneros y estuvieron metidos en el juego todo el encuentro. En ningún momento merecieron el desenlace final. De nuevo, una jugada aislada cuando las agujas del cronómetro buscaban el final y todo el trabajo, el inmenso trabajo, se fue al traste. A diferencia de lo que ocurrió en Leganés, el Granada se hizo acreedor a un mayor premio.

¿el camino?

Por agarrarnos a algo, hay que incidir en el juego y las ganas que pusieron sobre el tapete los jugadores de Lucas Alcaraz, quien a pesar de los altibajos del equipo sigue una línea que ha dejado la impronta de que se va en el buen camino. Lo malo, lo peor, es que lo más probable es que ya todo sea tarde, que va a faltar competición porque el Granada tiró por la borda, en el mejor de los casos, el primer tercio de la competición. Como decía ayer Javier Aguilera, sólo queda ganar y ganar. Y después, volver a ganar.

para colmo de males

La fortuna no sonrió en nada a los granadinos la pasada jornada. El Granada ha sido el único equipo de los de abajo 'abajísimo' que no ha puntuado. Hasta el Osasuna arañó un punto a pesar de jugar como local anoche ante el Eibar. Lo que no esperaba nadie es que el Deportivo se aprovechara de un Barcelona en plena resaca tras su milagroso pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Tampoco entraba en las quinielas que el Sporting sacara un punto en Valencia ni que el Leganés hiciera lo propio en Sevilla.

a apretarse los machos

No es una final para la salvación. Más bien lo es para evitar caer ya al abismo. El domingo toca ganar o ganar en El Molinón si se quiere seguir 'viviendo'.