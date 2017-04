"Estoy muy contento porque este es un gran equipo, hemos estado muy fuertes y muy bien". Con esas palabras resumía Pablo Pin su satisfacción al término del partido de ayer ante el Zornotza. El granadino desgranó que "el partido ha estado marcado un poco por nuestro ajuste en el rebote ofensivo en el segundo tiempo, por un lado, y también nuestro nivel de dureza". Tras elogiar el acierto de sus hombres en el tercer cuarto, el míster reconoció que "hemos intentado utilizar diferentes quintetos con Adrian (Bowie) e Iván (Martínez) juntos, y hacer cosas distintas". Al hilo de eso, Pin abundó que "tenemos que vivir de esas combinaciones en lo que queda de temporada y en el play off". El entrenador rojinegro agregó que "hemos sabido estar tranquilos y seguir moviendo el balón con lo que estábamos haciendo: ha habido gente que ha jugado mucho. Hay mucha experiencia y creo que han mantenido bien la cabeza en momentos delicados". Respecto a la posibilidad de hacer rotaciones en lo que resta de liga regular, el dueño del banquillo rojinegro indicó que "lo primero que le he comentado al equipo es que estoy orgulloso de ellos porque en cinco años de historia vamos a jugar por segunda vez un play off a LEB Oro". Por otra parte recordó que, aunque ya no se juegue prácticamente nada hasta el comienzo de las series, "este es un equipo de currantes y queremos ganar por la afición pero sobre todo por nosotros". Por último admitió que "hay que mejorar en el apartado de pérdidas".