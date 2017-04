El fútbol sobrevive a un arbitraje horrible

El Churriana no falló en el encuentro más complicado que le quedaba y conservó el liderato del Grupo 8 de Primera Andaluza tras golear 3-0 al Cubillas en El Frascuelo a pesar del colegiado. El motrileño Jaime Jiménez Gutiérrez se propuso erigirse en protagonista y, de no ser por la responsabilidad y profesionalidad de los futbolistas, lo habría conseguido. En un choque con mucho en liza, los jugadores supieron estar a la altura. No el trencilla, que en 16 minutos de absoluta normalidad futbolística ya había scado cuatro amarillas. En total mostró 19 tarjetas -con un expulsado por equipo- y hasta llegó al sinsentido de ordenarle a un suplente local ir al vestuario a buscar su camiseta para ver su dorsal y amonestarle por una simple protesta. Un cúmulo de desmanes cuyo primer capítulo tuvo lugar en el minuto 18. Jiménez Gutiérrez señaló falta en la frontal del área local. Pincho la ejecutó, tocó en el palo, en la espalda de Darío y entró; pero el colegiado ya había invalidado el gol por una falta que sólo él vio.

En el minuto 61 Stily puso el anzuelo y Rubén mordió cometiendo un penalti tan inocente como clamoroso que Jiménez Gutiérrez señaló con la celeridad de quien lleva casi tres cuartos de hora intentando enmendar un error. Pincho se encargó de transformarlo. En el 83', otra vez dio que hablar el árbitro al señalar un fuera de juego dudoso que, de no haber sido pitado, habría terminado en penalti de los locales. Tres minutos más tarde lo que indicaba era una supuesta cesión a Sergio que se resolvió con un libre indirecto de Wesley que sacó un defensa. En ese mismo contraataque Daniel se plantó ante Darío y lo batió por bajo. El éxtasis local fue aún a más en el 95'. En otro contragolpe, esta vez fue Sergio el que se encontró un balón botando a media altura, divisó al meta visitante adelantado y, desde treinta metros, enganchó una volea espectacular. Un balón desinflado que paró el juego más de un minuto llevó el partido hasta el 97', pero al final se impusieron los de Manolo Rojas; en la grada por sanción.