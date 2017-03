"Tras ganar la Copa éramos felices y ahora parece todo una mierda"

El preparador del Covirán Granada, Pablo Pin, se mostró ayer enfadado por el pesimismo que les rodeó tras la derrota de su equipo en Alicante y admitió que el ascenso directo "está muy complicado". "Cuando ganamos la Copa en enero éramos muy felices porque teníamos el factor cancha a favor y ahora parece que todo es una mierda porque no subimos directamente... Hay que saber lo complicada que es esta liga, cada día hay resultados muy raros", dijo.

Pin, que dio por perdido el primer puesto de la clasificación -el que da el salto de categoría sin eliminatorias-, también se atrevió a pronosticar el rival que desea. "Nos puede tocar Navarra, nos puede tocar Alcázar que nos ha ganado dos veces, y que es realmente el que me gustaría que me tocara por una cuestión de reto personal... pero esta claro que este año los play off van a ser bonitos y que cualquier resultado se puede dar. Hay que hacer fuerte el factor cancha", explicó. Igualmente, fue crítico con parte de su plantilla en la cita de ayer: "Cuando hemos estado con nuestro quinteto fuerte en pista se ha notado que hemos dominado el partido. Creo que la gente que ha estado en el banquillo tiene que dar un paso más porque, en cuanto ha habido rotaciones, hemos bajado nuestro nivel".

El granadino no quiso dejar escapar la ocasión para alentar a los suyos. "Con el nivel mostrado en los últimos cinco minutos podemos hacer lo que nosotros queramos, es una cuestión de convencimiento. Cuando jugamos así, somos un gran equipo; cuando no jugamos así, somos un equipo normal y corriente", finalizó.