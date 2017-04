A ganar y esperar que el Málaga dé la sorpresa

Si hace quince días llegó la cita que todos esperaban con el desplazamiento a Sevilla para medirse al líder del que dio buena cuenta, hoy las ilusiones de jugar fase de ascenso se pueden renovar o alejarse un poco más para el Granada CF.

El motivo no es otro que el choque que tendrán que afrontar las hispalenses ante el Málaga CF, quizá el rival más complicado que le quedan a las líderes del grupo a falta de tres jornadas para el final de la competición. Pero aunque tendrán que estar muy pendientes del resultado de sevillanas y malagueñas, el primer objetivo deberá ser sacar adelante su partido ante el FB La Rambla. Las cordobesas están salvadas y acuden a la cita relajadas, todo lo contrario que las de Roberto Valverde, que saltarán al césped con el cuchillo entre los dientes para meter presión a su rival. De hecho, cuando las rojiblancas terminen su partido en Sevilla quedará por disputarse la segunda mitad, lo que puede hacer la agonía aún mayor. En cualquier caso, deben ganar y esperar como han estado haciendo desde que empataron en el Estadio de La Juventud. El choque se disputa a las 15:45 horas.

Pero si importante es el duelo para el Granada CF, para el Monachil no lo es menos. Tras lograr su quinta victoria de la temporada en Ceuta ante el IES Luis de Camoens, ya descendido, el favor que le hizo el cuadro de Valverde venciendo al Híspalis hace que la permanencia esté a tan sólo cuatro puntos. Pero de nada serviría si no logra vencer en el Manuel Robles al Extremadura FCF. Las de Almendralejo, sin nada en juego, han cuajado una buena temporada pero el nivel de los tres primeros no lo ha podido mantener pese a su buen nivel a domicilio. Las metropolitanas tienen un calendario ante equipos que no se juegan nada. El choque se disputa desde las 11:35 h.