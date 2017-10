Sin gol, sin juego y sin recambio, el Atlético de Madrid perdió de pronto su extraordinaria fiabilidad y se situó frente al peligro de la posible eliminación de la Liga de Campeones. El encuentro del miércoles ante el Qarabag de Azerbaiyán, un debutante en la máxima competición continental, expuso las carencias que asolan actualmente al equipo de Simeone. No sólo empató sin goles, sino que apenas generó ocasiones. Así, no registró ni un disparo entre los palos en toda la segunda parte. Tan inesperado resultado le abocó a un desenlace agónico en el Grupo C de la Champions. Sólo sumó dos puntos en tres jornadas y tiene por delante a la Roma, con cinco, y al Chelsea, con siete. El Atlético debe ganar a los tres equipos del grupo en la segunda vuelta para no depender de nadie y pasar a octavos de final. Cualquier otra combinación implicaría a terceros. No es un camino sencillo para los de Simeone, que concluyen la zona recibiendo a la Roma y jugando en Londres. El empate 3-3 del equipo italiano en Stamford Bridge provocó otra situación indeseada, pues es probable que el Chelsea se juegue el liderato del grupo en la última jornada ante el Atlético. Es decir, no sería un trámite para el conjunto de Conte.

El Atlético se situó contra las cuerdas en la Liga de Campeones, torneo que dominó en los últimos años, y ahora se ve abocado a un gran esfuerzo para intentar llegar a unos octavos de final en los que es fijo desde 2013. En los últimos cuatro años jugó unos cuartos de final, una semifinal y dos finales. Es decir, llegó a tres semifinales como mínimo en las últimas cuatro temporadas. Por eso se ganó el papel de candidato al título.

14Goles. Los marcados por el Atlético en sus once partidos oficiales, cinco ante Las Palmas

Ahora todo está en cuestión y lo primero que tendrá que arreglar Simeone es el funcionamiento del ataque. Sólo14 goles en 11 partidos esta temporada es una cifra muy pobre, y más teniendo en cuenta que cinco de ellos llegaron ante Las Palmas. De esos encuentros, sólo dos los ganó por más de un tanto: el referido ante Las Palmas y el que disputó ante el Sevilla (2-0). Además, sólo hizo dos goles en los últimos cuatro partidos.

Muchas críticas aparecen dirigidas hacia Griezmann, pero los números del francés mantienen la media de la pasada temporada, cuando hizo 26 goles en 53 partidos. En esta arranque de campaña lleva tres tantos en siete encuentros. Los mismos que Correa, que juega algo más retrasado. Más bien, la explicación hay que buscarla en lo poco que está aportando el resto de los atacantes puros. Ni Torres ni Gameiro estrenaron todavía su cuenta goleadora. El problema añadido es que Simeone tendrá que jugarse el pase a octavos de final con lo que tiene ahora. Es decir, sin fichajes. La sanción de FIFA le impidió inscribir futbolistas hasta enero, cuando ya se incorporarán sus dos contrataciones, Diego Costa y Vitolo. Hasta entonces, deberá sobrevivir con el plantel actual, con un equipo que levantó enormes dudas por su rendimiento ante el Qarabag y antes frente al Chelsea.

Simeone confía en revertir la situación: "Creo absolutamente en este equipo. Firmé hace tres meses sabiendo lo que hay y lo que se venía". El Atlético no puede esperar eternamente porque ya existe el temor de que para enero, cuando lleguen Costa y Vitolo, el equipo pueda estar fuera de la Champions y alejado de la pelea por la Liga.