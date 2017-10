Cinco de cinco para un goleador Celtic

No hay quien pueda con el Celtic en este inicio de temporada. El equipo de Pulianas cosechó ayer su quinta victoria en cinco partidos y superó su primera gran prueba de esta campaña tras golear por 0-4 al Abes en Molino Nuevo. Los verdiblancos sentenciaron el encuentro en la primera mitad, en la que fueron muy superiores y consiguieron los cuatro goles del partido.

Desde el inicio, el Celtic salió a demostrar su condición de líder y a los dos minutos ya vencía. Javi López remató desde dentro del área un centro desde la banda derecha batiendo a Nobita de tiro cruzado. El Celtic no se conformó y, a los cinco minutos, aumentó la renta con algo de fortuna cuando Óscar Idígoras disparó desde dentro del área, el balón tocó en el defensa del Abes Diego y se alojó en la red. El equipo local no reaccionaba tras el fulgurante inicio del Celtic y los verdiblancos controlaron el partido sin problemas. En el minuto 21, los visitantes consiguieron el tercer tanto. Javi López fue derribado dentro del área y el colegiado señaló el penalti que se encargó de transformar Rubio. Tras este tanto, el encuentro se igualó en el juego pero el Abes no encontraba la manera de hacerle daño al líder.

Los verdiblancos fueron mejores y anotaron todos sus goles en la primera parte

El primer lanzamiento de los capitalinos llegó en el 27' y fue una falta que Juanjo disparó desviada. Tras este tiro, el encuentro entró en una fase aburrida en la que no pasó nada. En el minuto 43, el Abes tuvo su ocasión más clara. Sabules recibió solo delante del portero, pero golpeó mal y el balón se fue muy desviado. El Abes perdonó y, en la jugada siguiente, el Celtic hizo el cuarto. Dani Torres recibió un pase en profundidad, se fue hacía portería y batió a Quiterio en su salida. Todavía pudo el Celtic hacer el quinto, antes del descanso, pero el disparo de Manu López se estrelló en el larguero, botó en la línea y salió hacía fuera.

En el inicio de la segunda mitad, el Abes dio un paso al frente para intentar conseguir un gol que lo volviese a meter en el partido, pero el Celtic siguió estando muy sólido y no concedió ocasiones para los locales. Con el paso de los minutos, se fue menguando el empuje inicial del conjunto local y el partido decayó definitivamente. Hubo que esperar hasta el minuto 30, para ver el primer disparo, el del visitante Arquelladas, que tiró desde fuera del área y el balón se fue rozando la cruceta. En los últimos diez minutos, el partido pareció animarse y se vio algo mas de juego en las áreas. Arquelladas, en el minuto 83, robó un balón y se fue a portería pero Quiterio detuvo el disparo del jugador del Celtic. Un minuto después, fue el Abes el que pudo hacer el gol del honor, tras una indecisión entre el portero del Celtic y un defensa, Juanjo disparó y el balón se fue rozando el poste. Tras esta ocasión los dos equipos firmaron el armisticio del partido.