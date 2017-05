Entre el gozo y el sufrimiento

La XII Carrera de las Fuerzas Armadas 'Las Dos Colinas' se celebró ayer con victoria del corredor granadino, Alberto Casas, que hizo el recorrido en menos de una hora, con un tiempo de 56:24. Sólo siete corredores lograron bajar de la hora, lo que indica la dureza de la prueba. Y qué mejor que conocer desde dentro esa dureza, con los 15.580 metros que tiene el recorrido.

A las 9:30 horas, un cañonazo señaló que la prueba comenzaba para dar paso a unos primeros kilómetros de recorrido urbano, utilizados para soltar los músculos y empezar a entrar en calor para lo que se avecinaba. Desde Plaza Nueva se giró hacia la primera parte dura del recorrido, la Cuesta Gomérez. En el inicio se me atragantaron las primeras rampas, pero en seguida cogí mi ritmo y, pasado el arco, las sensaciones fueron muy buenas. Las piernas me respondían a las mil maravillas y en ningún momento pasé instantes de debilidad para llegar al monumento granadino. Hay que reconocer que sufrí más en la bajada por la Cuesta de los Chinos, debido al miedo a sufrir un resbalón en la zona adoquinada, por lo que hice el descenso con mucho cuidado.

A kilómetro y medio de a meta los problemas y las malas sensaciones desaparecieronLa parte final de la subida a San Miguel fue imposible hacerla sin parar de correr

En Plaza Nueva se cumplió el primer tercio y mis sensaciones mejoraron más. Esas buenas vibraciones se mantuvieron en el inicio del trayecto albaicinero, a pesar de las continuas subidas. Mi cuerpo seguía respondiendo y podía seguir manteniendo un ritmo bastante aceptable, sin apenas signos de sufrimiento e, incluso, a la subida a la Cuesta del Chapiz no necesité bajar el ritmo -se hizo muy llevadera hasta llegar al Ave María-Casa Madre-.

De vuelta de nuevo al Albayzín pasé por el ecuador de la prueba sin apenas haber tenido un mal momento y disfrutando del recorrido por las calles adoquinadas del barrio. Pero todo no iba a ser tan fácil y el cansancio tuvo que acabar apareciendo. Los peores presagios llegaron a partir del kilómetro diez, coincidiendo con la subida a la Ermita de San Miguel, el tramo más duro para coronar la zona más alta del recorrido. Desde abajo no encontré el ritmo en las primeras rampas y el sufrimiento fue en aumento. Intenté no parar, pero no se pudo lograr el objetivo y llegando a la parte final tuve que hacerla andando para coronar la cima. Una vez arriba, pude respirar y casi gritar "Lo peor ya ha pasado". La sensación de satisfacción era inmensa, unida a las vistas inmejorables.

Con la bajada pasó el mal momento y las piernas empezaron a funcionar de nuevo hasta la llegada de nuevo al Albayzín. Donde se volvió a pasar una nueva crisis, no tan grande como la anterior, pero sí con problemas musculares y con amenaza de que se subiesen los gemelos debido al esfuerzo acumulado. Pese a todo, afortunadamente me pude recuperar y en el último kilómetro y medio, con la meta cerca, todos los problemas físicos desaparecieron y pude encarar la línea de meta con un tiempo de 1:33:16 y el puesto 1633 de 3000 corredores.

Una prueba dura pero bonita y que todo runner debe correr con el objetivo de disfrutar de las maravillosas vistas que tenemos en Granada.