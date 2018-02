La granadina Estela Martín, campeona de España sub 11

La jovencísima jugadora granadina Estela Martín se ha proclamado campeona de España sub 11 en el Nacional de squash que se ha disputado en la localidad madrileña de Tres Cantos para las categorías sub 11 y sub 15.

En sub 11, Estela Marín subió a lo más alto del podio tras saldar todos sus encuentros con victorias por 3-0. Además, otra granadina, Raquel Ortiz, fue tercera. En la competición masculina también destacó otro jugador de Granada, pues César Ortiz logró el subcampeonato tras perder en la final ante Álex Bori por 3-1.

En la categoría sub 15, el joven granadino Álvaro Martín estuvo a punto de meterse en la final, pero cayó en semifinales por un apretado 3-2.