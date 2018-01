No habrá granadinos en Pyeongchang

España competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang (Corea del Sur), que se disputarán del 9 al 25 de febrero, con un equipo formado por doce deportistas -siete de nieve y cinco de hielo-, según informó el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. En esta lista, como avanzó ayer este diario, no habrá ningún atleta granadino. Victoria Padial, Josito Aragón y Martín Romero, los que más posibilidades tenían, no lograron plaza directa y la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) no hizo uso de las invitaciones y plazas libres que dejan otros países para incrementar su delegación.

El patinador artístico madrileño Javier Fernández, doble campeón mundial y que acaba de ganar su sexto título europeo seguido, encabeza la nómina de cinco deportistas que enviará la Real Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH), que preside Frank González. En patinaje artístico también competirá el español de origen colombiano Felipe Montoya y la pareja integrada por la madrileña Sara Hurtado y el ruso nacionalizado Kirill Jalyavin. Completa la nómina de deportistas de hielo el piloto de skeleton barcelonés Ander Mirambell.

España irá a estos Juegos con doce deportistas, ocho menos que en Sochi

Por parte de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), presidida por May Peus, van siete deportistas que competirán en esquí alpino y snowboard.

"Es una delegación altamente competitiva. Optamos a medalla y hay que decirlo con sinceridad, pero es tan difícil como ver que la última se consiguió en Albertville 1992. Necesitamos esa parte de fortuna al final y espero que se alineen los astros para lograrlo", dijo May Peus, durante la conferencia de prensa celebrada en el COE.

En un principio se anunciaron once deportistas, aunque horas más tarde la RFEDI confirmó que Laro Herrero será el tercer integrante del equipo de boardercross que ya forman Lucas Eguibar y el malagueño Regino Hernández, único representante formado en Sierra Nevada.

La rider barcelonesa Queralt Castellet, subcampeona del mundo de halfpipe en Kreischberg (Austria) hace dos años y que recientemente festejó un triunfo en Copa del Mundo en Snowmass (Estados Unidos) afrontará sus cuartos Juegos Olímpicos.

Junto a ella estarán en esquí de fondo el guipuzcoano Imanol Rojo y el oscense Martín Vigo; mientras que en alpino está seleccionado Juan del Campo.

Esta es la delegación es la menos numerosa de España desde Salt Lake City 2002, a la que acudió solo con siete deportistas. Con respecto a la cita de Sochi, la reducción es de ocho deportistas. La no presencia de granadinos rompe con una dinámica de 30 años con presencia de atletas de la provincia en cualquier cita olímpica, ya sea de verano o invierno.