Una guerrera del bádminton

La rivalidad entre La Rinconada y La Orden en el deporte del bádminton es equiparable a un Madrid-Barcelona de fútbol. Son los dos mejores y se citan, año tras año, en la final. Es curioso que ambos equipos sean una familia... literalmente. En el club onubense, Francisco Ojeda saca lo mejor de sus dos hijos, Eliezer y Haideé. Y en la escuadra sevillana está la saga de los Molina. Así, Laura, de 28 años de edad y jugadora de La Rinconada y de la selección española, tenía claro desde pequeña que lo suyo no iba a ser darle patadas a un balón ni meter canastas. Su padre, Antonio Molina, introdujo este deporte en la localidad y, cuando nació Laura, era el seleccionador nacional. "Fue el que me metió el gusanillo del bádminton. Ha sido el mejor entrenador que he tenido, el que me ha dado los mejores consejos y al que le debo todos mis triunfos", asegura.

Molina quiso hacer referencia a la rivalidad que tiene su club con La Orden: "Tenemos un pique sano en la pista, pero fuera de ella no existe, porque somos todos amigos y compañeros. Es una rivalidad que se mantiene en la fase final de la División de Honor y hace que sea siempre una final muy bonita de disputar y de ver para los aficionados". Precisamente, en la final de hace dos años, la jugadora sevillana vivió un momento muy desagradable. Fue en la pista del eterno rival, cuando tuvo que escuchar algunos insultos hacia su persona durante uno de los partidos, aunque ella lo tiene superado: "Fue una minoría de la afición onubense y para nada los define como club, así que ya se ha olvidado. Este año me he sentido muy bien jugando en Huelva".

10Hito. Son los títulos de liga de Laura Molina con el CB Rinconada de forma consecutiva

En el deporte, hay muchos casos de jugadores de élite que pelean entre sí por un título al máximo nivel. De tanto roce, surge a veces la amistad más verdadera. Es el caso de Laura y Haideé, enemigas acérrimas en la pista y compañeras de dobles en la selección española de bádminton. "Es una gran amiga con la que comparto muchísimos momentos buenos y divertidos. Nuestra relación de amistad está por encima de todo, pero cuando llega la final, nos mantenemos un poco más distantes porque estamos concentradas con nuestros respectivos clubes. Pero cuando pasan esas dos semanas, volvemos a ser las de siempre", confiesa. No en vano, ambas guerreras del volante acaban de ser campeonas de España en dobles femenino en Ronda (Málaga). "Me ha hecho especial ilusión, porque me he tenido que esforzar mucho este año para lograr mis objetivos al vivir actualmente en Almería por motivos laborales", asevera.

Asimismo, Laura Molina analiza el gran momento que vive el deporte femenino español: "Está viviendo sus mejores tiempos, porque está dando muchas alegrías en forma de títulos y debemos estar muy orgullosas de las guerreras que tenemos en todas las modalidades deportivas. En España cuesta mucho hacerse un hueco en los medios, porque lo abarca todo el fútbol masculino, el baloncesto masculino y algunos tenistas. Por eso, que Iberdrola haya apostado por el Universo Mujer ha sido una buena idea que está haciendo que todo el mundo conozca a las que estamos dando alegrías al deporte español, que somos las mujeres". Molina ha podido vivir los programas de Iberdrola de cerca y le ha parecido "muy bueno" ese acercamiento mediático entre la mujer deportista y la sociedad.

La deportista hispalense, licenciada en Ciencias Ambientales, se siente plena y equilibrada, con el amor de su pareja y orgullosa de un padre entrenador, referente nacional e internacional del bádminton, y de una madre que siempre está en la sombra, pero que es fundamental en el buen desarrollo de todas las cosas.