"No me gusta pensar en que soy el primero en algo"

-primer andaluz con medalla en unos Mundiales, también primer malagueño... ¿Se siente único?

-No, la verdad es que no. Uno no piensa en esas cosas. Uno piensa en seguir entrenando y en seguir logrando medallas y títulos representando a este país, a la gente que me quiere y me apoya.

Soy de los que piensan que no vale participar, y menos a este nivel. Todos vamos a por la medalla de oro"

-También es el primer medallista en unos Campeonatos del Mundo para un esquiador o rider formado en Sierra Nevada.

-Sí, me lo dijeron. También que soy el primer andaluz en lograr una medalla en unos Mundiales. La verdad es que me hace muchísima ilusión, pero no me gusta pensar en esas cosas. Prefiero pensar en que lo he conseguido, en que todo el esfuerzo y el entrenamiento que he tenido a lo largo de este año y el pasado ha tenido sus frutos. Esto me motiva para seguir entrenando.

-¿Cómo empezó en la nieve?

-Sí, empecé con tres años. Mi padre tenía una tienda de deportes extremos. Empezó a vender snowboard y quería saber lo que vendía. Él fue el primero en hacer snow y luego le seguimos toda la familia. Con la tabla empecé con cuatro años.

-Y para qué.

-Sí, sí (risas). Estábamos todos enganchados y cada vez que tenía vacaciones en el colegio nos veníamos para arriba.

-¿Imaginaba ganar una medalla mundial?

-Claro que no. Cuando empecé no pensaba en que iba a ser subcampeón del mundo en ningún momento. Pero cuando hemos ido avanzando, entrenando y viendo resultados, uno tiene esa esperanza de que puede pasar.

-¿De quién se acordó cuando vio a Lucas Eguibar entrar en segunda posición y lograr la medalla de plata?

-De toda mi gente: mis amigos, mi familia. Pero me acordé mucho de un amigo que tenía, que era como mi hermano mayor, que falleció hace dos años aquí, en Sierra Nevada, haciendo snowboard. Me acordé muchísimo de él.

-¿Alguna llamada, algún mensaje especial?

-No, he estado un poco fuera de las redes sociales, más que nada para centrarme en mis cosas. Pero sí, sobre todo mensajes de mi familia diciéndome que estuviera tranquilo, y también los mensajes de apoyo para que no me viniera abajo el día de la caída en el individual.

-Fueron dos sensaciones completamente contrapuestas en menos de 24 horas.

-Sí. Venía de hacer el tercer tiempo en las clasificatorias. Estaba muy rápido el día de la final, en los entrenamientos me encontraba súper a gusto... Pero bueno, esto es boarder cross y también existe la mala suerte. Encima me caí, remonté, me volví a poner en puestos de clasificación y volví a caerme por segunda vez. Eso es lo que mentalmente más me 'jodió'.

-¿Qué aprendió con esa caída para afrontar el día siguiente?

-La verdad es que no había nada nuevo que aprender porque ya sabíamos cómo es el boarder cross, que un rival que te toque un poco te puede hacer perder el equilibrio y caerte, o tú mismo cometer un fallo e irte al suelo. ¿Aprender? Más que eso, corroborar que en este deporte la suerte es un factor muy importante.

-Pese a la medalla de plata por equipos, ¿tiene una espina clavada por la carrera individual?

-Por supuesto. Estaba en casa, delante de toda mi gente... La espinita está, sobre todo porque unos Mundiales en Sierra Nevada no se van a volver a repetir hasta no se sabe cuántos años, y si yo seguiré compitiendo.

-Aquello se transforma en unas horas en un día de emociones a flor de piel.

-Sí. Al día siguiente conseguí quitarme de la cabeza ese enfado y ese cabreo que tenía conmigo mismo por el fallo de la individual. En los entrenos, lo mismo, volví a sentirme muy rápido. El skiman hizo un trabajo increíble, la tabla corría muchísimo y se demostró desde la primera bajada. Estábamos muy bien Lucas y yo. Íbamos muy motivados y tuvimos un buen día.

-¿Qué pensó cuando entregó el relevo a Lucas Eguibar y este no salía del portillón?

-Yo sabía que iba a salir último. La gente cree que fue un fallo pero no, fue una estrategia que hicimos. En semifinales me di cuenta de que el rebufo se notaba muchísimo. Yo cometí un fallo en la salida y me coloqué cuarto. El segundo y el primero me sacaban mucha ventaja, y al ponerme detrás de ellos noté que la tabla corría muchísimo. Eso se lo comenté a Lucas. Que si llegábamos en mi ronda muy juntos, hacer esa táctica de que saliese último para que se beneficiase del rebufo en vez de que le afectase.

-Entonces, es que sois los más listos de la clase.

-Sí, bueno, no es la primera vez que Lucas lo hace. Incluso lo ha hecho en carreras individuales. Y como sé que lo ha hecho más veces y confío en él, sabía si salía cuarto y estaban juntos iba a remontar seguro.

-¿Lo ha celebrado de forma especial?

-No he hecho nada del otro mundo. Lo he celebrado con mi gente, algún brindis que otro...

-¿Qué suponen estos Mundiales para Regino Hernández?

-Corroborar que estamos haciendo un gran trabajo, que estamos ahí arriba, que tenemos muchas ganas y que las cosas le pueden salir muy bien a España.

-Y ahora, los Juegos Olímpicos de Pyeongchang.

-Sí. El 25 y el 26 de marzo tenemos la última prueba de la Copa del Mundo en Suiza, y ya simplemente queda terminar esa prueba y poner la mente en Pyeongchang y entrenar para esa carrera.

-Sabe que le van a pedir medalla.

-Que pidan lo que quieran. Nosotros siempre vamos a por el oro. Soy de los que piensan que eso de que 'lo importante es participar' no es cierto, y menos cuando estás a este nivel. Tú compites y entrenas por el oro. Ni siquiera te planteas decir que vas a por la plata. Aquí todos entrenamos y competimos por el oro.

-¿Cómo valora la organización de los Mundiales de 'su' casa?

-La verdad es que le tengo que dar mucho las gracias a Sierra Nevada porque viendo la poca nieve que había, ver el circuito de boarder cross que han hecho, el de slopestyle... Llevan desde verano trabajando con los movimientos de tierra. La verdad es que la organización, para mí, tiene un diez y se lo agradezco de verdad.

-Y encima con este sol...

-Esto es Sierra Nevada. Realmente así es como debemos estar en marzo. El martes vino la típica tormenta que cae de vez en cuando, pero estamos teniendo suerte con el tiempo. Estoy muy contento.