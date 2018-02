"Me gustaría luchar por una medalla, pero aquí hay un factor de suerte"

El snowboarder de Sierra Nevada, el malagueño Regino Hernández, subcampeón del mundo de boardercross por equipos de snowboard en los Mundiales de Sierra Nevada (Granada) del año pasado, declaró a Efe que las sensaciones que tiene antes de los Juegos Olímpicos de invierno de Pyeongchang (Corea del Sur) son "muy buenas".

Regino, que se formó como rider en la estación penibética, afronta sus terceros Juegos. En los primeros, en Vancouver 2010, acabó en el puesto trigésimo primero y hace cuatro años, en Sochi, ocupó la posición vigésima primera en la prueba individual.

"Las sensaciones para Corea son muy buenas. Venimos de tres semanas compitiendo, estamos siendo muy rápidos, las tablas nos corren y estamos deseando llegar y empezar los entrenamientos", dijo a Efe Regino Hernández.

"En los anteriores Juegos me caí solo, no pude dar mi cien por cien, y cuando acaben estos espero decir que acabo en la posición que sea pero habiendo dado todo de mí y sabiendo que no me quedan energías", apuntó Regino, que tendrá como ventaja en Corea una buena dosis de veteranía.

"Es un deporte en el que hay muchos deportistas con 30 años o que rondan esa edad y la experiencia hace mucho. Ir con dos Juegos en la espalda espero que me ayude un poco", destacó.

El deportista, ceutí de nacimiento, pero con residencia entre Málaga y Sierra Nevada, no conoce aún las pistas dónde se desarrollarán los Juegos: "No he podido estar en las pistas en las que se disputó hace dos años un campeonato por una lesión de rodillas, pero sé que son muy perfeccionistas, los saltos están calculados al milímetro y por lo visto va a ser una competición muy bonita de ver. Es un circuito muy bonito de ver y habrá muchos adelantamientos", manifestó.

"Espero dar lo máximo de mí porque está siendo un año muy bueno y me gustaría luchar por una medalla. Hay un factor de suerte en esta modalidad que es muy importante y esperemos que entre eso y que tengamos un día inspirado se alineen los astros y podamos estar ahí en esa lucha", dijo.

Regino Hernández se encuentra "en el mejor momento" de su carrera y está "muy contento de poder participar" en estos Juegos, en los que incluso estará en la ceremonia de inauguración: "En Sochi no pudimos estar en la inauguración, pero en Vancouver sí. Recuerdo que era todo muy grande. No te das cuenta de donde estás hasta que vuelves a casa y asimilas que has estado en unos Juegos".