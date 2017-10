Esto no ha hecho sino comenzar

El pasado sábado comenzó una nueva temporada para el Covirán Granada en la LEB Plata -la tercera ya- en la que el objetivo no varía ni un ápice al del pasado año: lograr el ascenso a la LEB Oro y volver a poner el nombre de Granada en una cota más de acorde con lo que la ciudad y su afición merecen. Por delante, muchos meses en los que, como se demostró el año pasado, se requerirá una regularidad que se quedará en nada si a la hora de la verdad -léase los play off- no se da el do de pecho. Y es que en apenas un mes se puede mandar al traste todo el trabajo realizado con anterioridad. Cosas de cómo está organizada una liga en la que ser competitivo al final es determinante. Y si no, que se lo pregunten al Valladolid, que tras una temporada, la 16/17, en la que ni fu ni fa, al final se hizo con el premio del ascenso, muy merecido, eso sí, porque no falló en el momento clave del año.

plantilla

Algunas caras nuevas presenta el club para esta campaña 2017/18. Otras son las mismas. El tiempo dará o quitará razón al cuerpo técnico y los directivos que se han encargado de conformar una plantilla en la que llama la atención la ausencia de 'americanos'. De los Estados Unidos, se entiende. Es una apuesta arriesgada en una competición en la que muchas veces estos jugadores son determinantes, sobre todo en los momentos en los que se cuece todo el pescado. Salvo este 'pequeño' detalle, todo apunta a que el conjunto será competitivo.

el de VILLENA

Por no haber americanos, ni el de Villena está este año. La ausencias más destacada respecto a la pasada campaña es la del incombustible Jesús Fernández, que a sus 'y tantos' años ha decidido colgar las botas. La retirada de su camiseta en lo alto del Palacio es un acto de justicia para un deportista que ha brillado en la élite y al que no se le han caído los anillos cuando se ha tratado de bajar unos cuantos escalones para ayudar a un proyecto nuevo surgido en la que, desde hace años, es su ciudad.

arrolLador

El equipo de Pablo Pin comenzó la temporada con un triunfo sin contemplaciones ante el Martorell. A pesar de los casi 40 puntos de diferencia, no hay que olvidar que el conjunto catalán es un recién ascendido y que la diferencia entre ambas escuadras es mucha, tal como se puso de manifiesto casi desde el mismo salto inicial. Rivales más duros están en el horizonte y serán los que realmente pongan en su sitio a un Covirán que tiene por delante un reto que no será fácil hacerlo realidad la próxima primavera. Eso sí, esto no ha hecho nada más que comenzar.