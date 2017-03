La historia es de plata

A partir de hoy, la historia del deporte en España guardará un insigne hueco entre sus páginas a Lucas Eguibar. El rider vasco cinceló ayer su nombre en plata entre los españoles más laureados del mundo de la nieve después de su excepcional actuación en la final de la prueba de snowboard cross. En total, fueron tres descensos los que le coronaron como uno de los reyes de la modalidad y los que le valieron para colgarse la segunda presea más preciada de las que se pusieron en liza. Eguibar inaugura así el medallero español de los Campeonatos del Mundo de Freestyle y Snowboard Sierra Nevada 2017. De hecho, sólo la exhibición del galo Pierre Vaultier -que impuso su dominio durante todas las tandas y, claro, en la final- privó al de San Sebastián de un oro que podría haber hecho temblar las gradas instaladas sobre la estación que corona el Veleta.

Ni siquiera le pesaron las molestias que arrastraba al corredor español. Sus problemas lumbares ya le hicieron renunciar a participar en la Copa del Mundo de La Molina hace una semana, pero no fue su único contratiempo. Además de eso, una caída durante los entrenos matinales dejó dolorido a Eguibar y, como él mismo aseguró tras la final del boardercross, no le permitieron desplegar toda su habilidad hasta que la competición le permitió "calentar", después de las primeras bajadas. Fue de menos a más y, pese a todo, estuvo a punto de lograr la hazaña de vencer. El afamado Vaultier, empero, favorito en las apuestas, no dio lugar a la sorpresa.

El rider ceutí Regino Hernández se cayó en su primera eliminatoria de la mañana en la SierraEguibar es el quinto español que logra metal en el Mundial de un deporte olímpico de nieve

El francés se impuso en absolutamente todos los descensos desde la ronda de octavos -en cada tanda del cross bajan seis riders por un circuito repleto de saltos, peraltes y baches y se clasifican los tres más veloces- y tampoco dejó lugar a la emoción en la final. Y eso que Lucas Eguibar llegó a comandar la ronda definitiva durante unos metros. El ganador amplió un currículum ya de por sí opulento en el que destaca el oro en Sochi 2014. El bronce, tras un tramo final igualadísimo, se lo adjudicó el australiano Alex Pullin.

'Luki', como le conocen sus amigos -muchos de los cuales le prestaron su apoyo desde el graderío con sonoros cánticos- se metió como tercero en los octavos, para imponerse en la ronda de cuartos y volver al tercer escalón en las 'semis', donde casi se queda fuera en los metros postreros. Ahí fue superado por Adam Lambert -también austriaco y que fue sexto en la final- y por el norteamericano Nick Baumgartner -cuarto-.

Eguibar, no obstante, no fue el único español presente en la final de la modalidad, la única que se celebró ayer en Sierra Nevada. Los otros dos ibéricos, eso sí, tuvieron menos suerte. El santanderino Laro Herrero no pudo pasar de la primera eliminatoria -acabó cuarto de su serie-, mientras que Regino Hernández se fue al suelo -o a la nieve- también en la primera de sus bajadas. El ceutí tuvo una mala salida y se cayó. Aunque consiguió reponerse y entrar de nuevo en la pelea, un nuevo revolcón le dejó definitivamente sin opciones.

Eguibar se convierte con su triunfo en el quinto deportista de España que obtiene un metal en el Mundial de un deporte olímpico de nieve. El joven de 23 años natural de San Sebastián continúa la estela de Francisco Fernández Ochoa, que fue primero en Sapporo 1972; del hispano-alemán Johann Mühlegg 'Juanito', con varios oros; de Queralt Castellet y del célebre patinador Javier Fernández. 'Luki' entra en el cuadro de honor de la nieve española, y por la puerta grande, después de una jornada en la que relució sobre el macizo de la estación de esquí más meridional de Europa ante la atenta -y entusiasta- mirada del monarca Felipe VI.

"Me tiemblan las piernas y nunca en mi vida me habían temblado. La verdad es que hay un futuro increíble en él; y aún no le ha llegado el momento, aún no está pulido. Este hombre será estratosférico". Las palabras a las agencias del seleccionador nacional de boardercross, Israel Planas, dejan a las claras lo que puede deparar el provenir de Eguibar. "Va evolucionando cada día. Su cabeza le hace absorber todo lo que ve y sabe utilizarlo en el momento adecuado, como hemos visto. Es increíble", insistió. Luki ya se ha presentado al mundo ya no es desconocido. Desde ayer, el vasco pasa a ser uno de los favoritos para los próximos Juegos Olímpicos de PyeongChang, en Corea del Sur, que se celebrarán en un año. Presente histórico, futuro prometedor.