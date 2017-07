Una caída impide a David Valero hacerse con el título continental

La mala fortuna se cebó con el ciclista David Valero cuando acariciaba el Campeonato de Europa de BTT-XCO. Al granadino sólo le quedaba una vuelta para acabar la carrera cuando sufrió una caída que le rompió la pastilla del cambio y posteriormente los radios, por lo que tuvo que abandonar la carrera cuando prácticamente la tenía ganada.

El ciclista lamentó profundamente el abandono: "No hay que volverse loco ni darle muchas más vueltas a lo que pasó. Ha sido un fallo mío porque he cambiado de trazada, pensando que iba a ir más seguro y al final ha sido todo lo contrario". Valero añadió que está molesto "no por mí, sino por todos, porque es un trabajo de todo un equipo y es algo que le habría hecho mucha ilusión a todos los aficionados españoles". Asimismo, el granadino señaló que "ha sido muy bonito mientras duró, pero ya sabemos que puedo estar ahí y que algún día llegará ese gran triunfo, si bien en esta ocasión me había preparado a conciencia para este Europeo, pero unas veces salen las cosas y otras no.

Por su parte el seleccionador nacional, Cristóbal Sánchez, habló del infortunio que le sucedió al ciclista granadino ya que lo consideraba "el más fuerte con diferencia".