Pablo Pin tiró de sentido del humor en la rueda de prensa posterior al choque de ayer para hablar de hipotéticos cruces en la primera eliminatoria del play off de ascenso a LEB Oro. Preguntado sobre si prefiere a algún rival en concreto, el técnico granadino esbozó una media sonrisa y afirmó: "Me da igual, aunque no me importaría que nos tocara Morón, la verdad; me gusta la marcha". Superado ese momento, el míster se puso mucho más serio para asegurar que "nos tenemos que preocupar mucho más de nosotros mismos y seguir con nuestro ritmo. Si me toca Morón me gustaría pero me da igual", reafirmó el preparador. En su comparecencia ante los medios, el técnico destacó su felicidad "por ese momento de la segunda parte en el que la gente que nos encarrila el partido son Germán, Edu o Pablo. "Esos jugadores se merecen esos minutos y ser claves en estos partido. Hay que reconocérselo porque los focos siempre van hacia otros y hoy han ido a ellos", añadió respecto a este asunto. El míster también felicitó a Sammic por su ascenso, rival del que dijo que "han sido más regulares y no se han dejado ningún partido tonto" no sin antes apostillar que es una "pena que un equipo al que le ganas dos veces sea el que suba y no nosotros, aunque hay que seguir haciendo el trabajo que estábamos haciendo y tenemos que ir todos los días al máximo". Pin reconoció que "ni me acordé" de seguir el choque de los vascos, aunque cuando se enteró de su triunfo decidió darle minutos a Vigo. Por otra parte el visitante Jorge Tarragona evitó cualquier valoración porque "estoy en caliente". "Es mi equipo y el de mi ciudad. Lo subí y lo he bajado. La responsabilidad es mía", resumió.