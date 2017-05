"Tengo jugadores que responden en los momentos clave"

El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, considera que la concentración será fundamental en el encuentro de hoy: "Tenemos que controlar la ansiedad y la presión que vamos a tener", asegura el técnico granadino, quien al respecto afirma estar tranquilo porque "tenemos jugadores que han disputado ese tipo de partidos y que responden en los momentos importantes". Según señala Pin, "cuando estamos unidos todo se lleva mejor.

Para el preparador granadinos, la concentración que pide a los suyos de ha de poner de manifiesto "para no cometer errores, dominar el rebote y no tener pérdidas tontas". Y añade que "todo lo que es no técnico ni táctico es clave en este tipo de encuentros, porque cuando hemos dejado de manejarlo hemos tenido problemas". Pablo Pin considera que "es muy importante el tema del rebote", tanto que, según recordó, "cuando lo han dominado ellos han ganado". "No podemos darle segundas oportunidades para poder jugar nosotros un poco más rápido. Hay que llevar el partido a cinco contra cinco", añadió.

El técnico del Covirán recordó que el pasado domingo "hicimos buen balance defensivo gracias en parte a que nuestros pívots hicieron un esfuerzo tremendo yendo al rebote y volviendo a pista trasera rápido". Y la consigna es clara: "Hay que colapsar sus ideas en ataque".

Por último, Pin pidió el apoyo desde las gradas: "Necesitamos el aliento de nuestra gente. Agradezco a nuestros seguidores el apoyo que nos ha dado en los momentos importantes, que es cuando se ve el nivel de una afición". En este sentido, el preparador granadino cita a todos porque hoy el Palacio "tiene que ser el de las grandes ocasiones, para lo que todos tenemos que dar un paso más".