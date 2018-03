El líder no puede con el Maracena

El hecho de que hoy sea Domingo de Ramos llevó a la mayoría de equipos del grupo IX de Tercera a ponerse de acuerdos para adelantar al sábado la mayoría de encuentros de la trigesimoquinta jornada. Jugaron cinco de los siete equipos granadinos que compiten en la categoría, y sus choques se saldaron con resultados desiguales, ya que ganó el Loja, empató el Maracena y perdieron Agroisa Huétor Tájar, Huétor Vega y Guadix.

En uno de los duelos más atractivos de la jornada, el Agroisa Huétor Tájar perdió por 1-0 en su visita al poderoso Real Jaén, que pelea por alcanzar las cuatro primeras posiciones. Los amarillos jugaron una buena primera parte pero en la segunda estuvieron a merced de los blancos, que ganaron gracias al tanto de Mario Martos antes de la hora de partido. Pese a la derrota, los de Germán Crespo siguen entre los cuatro primeros.

Jugaban algo parecido a unas finales en su feudo tanto el Maracena como el Huétor Vega. Ninguno venció pero los azulillos sacaron una importante igualada ante el potente Almería B, actual líder del campeonato, mientras que los hueteños dieron un nuevo paso hacia el abismo al caer por 1-3 ante el Torredonjimeno.

En Maracena la noticia fue el estreno de Carlos María Rodríguez al frente de la escuadra granadina. El filial almeriense se adelantó en el marcador al filo de la media hora de juego con un tanto de Darío, pero los azulillos no desistieron y empataron gracias a la diana de Peri al inicio del segundo tiempo.

La expulsión del meta visitante Albert Batalla en el minuto 52 hizo albergar esperanzas de triunfo al Maracena, que al final se tuvo que conformar con sumar sólo un punto.

El Huétor Vega no pudo con el Torredonjimeno, que sigue su escalada hacia los cuatro mejores. Los hueteños firmaron una buena primera parte pero no tuvieron puntería, lo que llevó a los jienenses a montar buenas contras y colocarse 0-2. El postrero tanto de Joselu no sirvió de nada porque en los instantes finales liquidó el choque Carrillo.

Tampoco sumó el Guadix en Linares (1-0). Los accitanos tendrán que seguir remando en pos de la permanencia tras caer por culpa de un gol de Pekes antes del medio minuto de encuentro.

El Loja prolongó su buen momento de forma en la segunda vuelta al imponerse por 1-0 al Rincón en un choque en el que los malagueños firmaron una notable actuación y pusieron en muchos apuros a los del Poniente granadino. Sin embargo, los tres puntos se quedaron en casa gracias al tanto en propia puerta marcado por Miguelito, zaguero del Rincón, a la hora de encuentro. Los visitantes buscaron hasta el final la igualada pero el Loja se defendió bien para quedarse con un triunfo que le permite asentarse en la décima posición de la tabla.

Hoy juegan los otros dos representantes provinciales sus encuentros de esta jornada. Son el Atarfe y el Motril, y ambos disputan partidos vitales para su futuro en la competición.

El cuadro costero, que ahora es tercero en la tabla, visita al segundo, un Atlético Malagueño que está casi intratable esta campaña. El Motril seguirá en zona de promoción pase lo que pase hoy, aunque un buen resultado desde la doce en Málaga le acercaría a su objetivo de disputar las eliminatoria.

También a las doce espera el Atarfe en su feudo al San Pedro. Los dos son los conjuntos que marcan el corte de la permanencia, aunque los malagueños tienen cinco puntos de renta sobre los verdiblancos. Ayer no ganó ninguno de los oponentes directos que tienen por la salvación, por lo que el vencedor de hoy dará un paso de gigante para seguir en Tercera.