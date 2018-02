Con casi todo a por el liderato

Si algo ha demostrado esta temporada el Covirán Granada es que cuando lo más necesita, sabe reaccionar y sacar partidos adelante en canchas complicadas, en situaciones límite incluso con bajas en su plantel. Ya lo hizo en el mes de noviembre tras perder dos partidos seguidos ante La Roda y Real Murcia logrando una victoria en la cancha del entonces líder, el Albacete. Y también en duelos con resultados ajustados en la recta final de partidos como el Zamora o la final de la Copa LEB Plata.

El pasado fin de semana lo volvió a hacer venciendo en una cancha donde nadie había ganado, ofreciendo un nivel competitivo que lo ha de mostrar más que nunca en el último tercio de la liga regular para buscar el objetivo del ascenso directo. Los rojinegros buscan hoy con el calor de su público enlazar dos victorias seguidas en Liga para seguir, como mínimo, empatado a victorias en el liderato. Pero debido a los resultados cosechados ante los equipos implicados (Alicante y La Roda, aunque éste último tendrá que pasar por el Palacio) los de Pin saldrían perjudicados en un hipotético triple empate, por lo que para subir directos tendrán que liderar la tabla en solitario en caso de empate con Alicante.

El equipo extremeño solo ha ganado en la cancha del colista, el Aquimisa Zamora

Con once partidos aún por delante, pueden pasar muchas cosas pero lo que está claro es que en la instalación del Zaidín, si se quiere ascender de manera directa, no se puede fallar más. Hoy la visita el CB Extremadura Plasencia, conjunto que en su cancha es potente pero lejos de su pabellón baja muchos enteros. De hecho, únicamente ha ganado en la cancha del colista, el Aquimisa Zamora y aun así tiene opciones de meterse en play off, puesto del que está distanciado en dos triunfos.

En la entidad granadina, la mejor noticia llegó a mediados de semana con el alta médica de Ferrán Torres después de superar una rotura fibrilar en el aductor que le ha mantenido un mes alejado de las pistas. El catalán, que jugó unos minutos en el pabellón Alameda de Morón de la Frontera el pasado fin de semana, ha acortado los plazos de recuperación en dos semanas gracias al trabajo que ha realizado junto al entrenador ayudante Arturo Ruiz y a los fisioterapeutas Alberto Cuello y Kike Aranda y está disponible para alegría de Pablo Pin. El técnico va recuperando efectivos pues Eloy Almazán podrá jugar, siendo la única duda la de Alo Marín, aún renqueante de su esguince de tobillo. Con todo el plantel disponible, los rojinegros tendrán una rotación más pues Maodo Nguirane está cada vez más adaptado y comienza a rendir a buen nivel como demostró ante el Aceitunas Fragata siendo el máximo reboteador del equipo.

Enfrente, el Covirán tendrá a un rival que juega muy serio en ataque y que suele dominar el rebote ante sus rivales. De hecho, pasa por ser el tercer conjunto que más capturas logra tras Cambados y el propio Covirán. Mucha culpa de ello la tiene el pívot Seydou Aboubacar, muy fuerte físicamente y tercer máximo reboteador de la competición. Además, jugadores como Mario Álvarez o Fernando Sierra ayudan mucho en esta faceta, por lo que el duelo bajo aros será más que interesante.

Pero el Plasencia es mucho más que juego interior. Tras ascender, renovó su plantilla casi al completo y tan sólo dejó a un jugador del curso anterior, el escolta Pablo Bayle. El resto son todos nuevos y entre ellos destaca el director de orquesta, el base Adrián Fuentes fichado de Navarra, que también jugara en Alicante y que jugó durante siete temporadas en Oro. Fuentes es, de largo, el máximo asistente de la LEB Plata con casi seis pases por encuentro, además de ser el sexto jugador que más balones roba y, sobre todo, el máximo anotador del cuadro entrenado por Carlos Díaz, lo que le convierte en el más valorado y el mejor playmaker de la Liga LEB Plata.

Con respecto al duelo de la primera vuelta en el que el Covirán al fin logró ganar en la cancha extremeña, en la plantilla de Plasencia hay dos novedades. Se marcharon Robert Valge, Erik Kinney y el interior Richard Peters, llegando como sustitutos el pívot caboverdiano Michael Mendes, el alero Rafa Casanova y el escolta norteamericano Dylan Poston, que jugara la pasada temporada en Navarra.