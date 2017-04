¿Y si llegara 'vivo' a Valladolid?

Aunque la empresa es muy difícil, el Covirán Granada quiere apurar sus opciones de ascenso directo pese a que no depende de sí mismo. Es tal la poca confianza que se tiene en la entidad rojinegra que el objetivo es casi una quimera que Pablo dará descanso a tres piezas claves en el esquema de su equipo. Ni Carlos de Cobos, ni Jesús Fernández ni De Lattibeaudiere saltarán a la cancha, lo que deja claro que se piensa ya en los play offs una vez garantizado el factor cancha en las eliminatorias de ascenso.

Pero si hay una mínima oportunidad, hay que intentar aprovecharla. Y con esa mentalidad el Covirán recibe, en horario unificado, al Torrons Vicens CB Hospitalet, un conjunto que a día de hoy descendería y que está peleando junto a Zamora, Tarragona y Albacete por no caer a Liga EBA. Para llegar con opciones a la última jornada de ascender de manera directa, los de Pin tienen que ganar esta tarde, que Sammic pierda en la cancha de Ávila y que Cambados caiga en casa ante Valladolid. Ambos no son rivales fáciles. Sin embargo, los abulenses tienen garantizada la quinta plaza y por tanto el factor cancha en los play offs, al menos en la primera ronda. Cuenta con dos victorias sobre Zornotza más el average particular, por lo que acuden a la cita con los deberes hechos porque dar caza a Lucentum es imposible al ocurrirle lo mismo que con Zornotza pero al revés. Por su parte, Valladolid quiere asegurarse los play offs, algo que aún no tiene en su mano y Alcázar viene apretando.

Ni De Cobos, ni Jesús Fernández ni Tyran De Lattibeaudiere jugarán por molestias físicas

En cualquier caso, lo primero es vencer a Hospitalet y esperar. Tras vencer al líder hace ocho días, se quiere llegar sobre todo moralmente en plena forma. El Covirán afronta el encuentro después de dos victorias y se ha propuesto terminar la fase regular con un +4. Para el choque ante el cuadro catalán el entrenador granadino reservará de nuevo a Tyran De Lattibeaudiere, que sigue recuperándose de una ciática. Además, Carlos de Cobos tampoco será de la partida. Tras retirarse en el tercer cuarto del partido ante Sammic debido a un extraño giro en la rodilla, el base disfrutará de descanso hasta la semana que viene. Las pruebas han dictaminado que no sufre lesión alguna, por lo que permanecerá en reposo unos días hasta que se encuentre totalmente recuperado. No se quiere arriesgar para que llegue a tope a la fase clave del curso. Tampoco estará disponible Jesús Fernández. El americano de Villena sufrió un golpe en el gemelo el pasado sábado y también descansará esta semana. No se quiere repetir lo de la temporada pasada y ante lo que se juega el equipo en el próximo mes y medio de competición (salvo milagro) no se quiere forzar lo más mínimo.

El rival del Covirán llega al Palacio con la única opción de ganar si no quiere olvidarse de la permanencia. Las cinco derrotas seguidas cosechadas por el equipo de Jorge Tarragona lo han sumergido en los puestos de descenso a Liga EBA. La plantilla catalana tiene en Gabri Díaz a su jugador de referencia. El escolta, que ha debutado este año en LEB Plata, anota 16,1 puntos por partido y será el hombre a vigilar.