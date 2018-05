Una lucha sin cuartel

En horario unificado, con una plaza de descenso directo por decidir y las dos hipotéticas en caso de no ascenso por parte de algún equipo del Grupo IX pendientes, la División de Honor sénior llega a su fin. Y lo hace con tres encuentros claves para los intereses granadinos.

El que más fácil lo tiene en teoría pues juega ante su público y depende de sí mismo es el Arenas de Armilla. El conjunto de Rafa Fernández no pudo el pasado fin de semana lograr la salvación y hoy, desde las 11:30 horas, como los encuentros en los que hay algo en juego, recibe en el Municipal armillero al Alhaurino probablemente el conjunto más complicado hasta el momento. Y lo es porque los malagueños aún pueden subir a Tercera División. El conjunto de Antonio Sánchez Frías es tercero a tres puntos del Alhaurín de la Torre. Al tenerle ganado el average particular, necesita ganar al Arenas y que el Alhaurín pierda en casa ante el Malaka, que no se juega nada. No será fácil que eso suceda pero lo que está claro es que a Armilla no llegará un equipo relajado ni mucho menos.

Muy pendiente de lo que allí suceda estará el Cúllar Vega, que en la primera vuelta parecía desahuciado pero que tras una impresionante racha de nueve victorias y un empate en los últimos once partidos de Liga tienen más cerca que nunca su continuidad en la categoría. Los de Romario, para salvarse de manera matemática, necesitan superar en puntos al Arenas pues tiene perdido el average con los de Rafa Fernández, aunque también están metidos de por medio Estepona y Navas a los que también podría dar caza. Lo que está claro es que a los culleros únicamente les vale la victoria para tratar de conseguir su objetivo. Y para ello deberán ganar en tierras almerienses al Poli Almería, que busca terminar en tercera posición y un posible ascenso.

El tercero en discordia y el que en teoría lo tiene más fácil para el triunfo es el Atlético Monachil. Los de Leo Fernández reciben en el Manuel Robles al Pavía, penúltimo que parece haber despertado en las últimas jornadas una vez consumado su descenso. Los serrano son claros favoritos y de ganar sumarían 40 puntos, lo que obligaría al Coín a ganar al Estepona si quiere salvarse. Un auténtico galimatías con muchos equipos implicados que de nada servirá si no vence pues en caso de no hacerlo la salvación estaría muy complicada. Dos derrotas en las últimas tres jornadas han frenado un tanto la trayectoria de un equipo que ha estado coqueteando toda la temporada con el descenso.

El que ya sabe que jugará en Primera Andaluza la próxima temporada es el Churriana, que aunque pueda resultar un convidado de piedra en su duelo a domicilio ante el Navas podría echarle una mano al resto de conjuntos granadinos. Al cuadro jienense le podrían dar caza o superar tanto Arenas como Cúllar Vega y Monachil, por lo que aunque realmente no se juegan nada, los churrianeros podrían ayudar a sus vecinos en caso de sacar los tres puntos.