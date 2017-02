La mejor defensa y el mejor ataque

El duelo que medirá desde las 12:00 horas de hoy en Los Cármenes al Granada B y la UD Melilla merece renglón aparte dentro del apartado estadístico. Su disputa no tendría nada de especial si no fuera porque los rojiblancos son el conjunto más goleador del Grupo IV de Segunda B (38 goles) y los azulinos los menos goleados (16). Circunstancia que, pese a resultar contradictoria, no deja de ser significativa; pues los juegos de equilibrio entre dianas anotadas y encajadas dejan un coeficiente de +11 en el caso andaluz y de +10 en el de los norteafricanos.

La mejoría hallada por el filial en la segunda vuelta encuentra su lastre fuera de casa. Es lejos de la capital donde los chicos de Lluís Planagumà reproducen la cara B del casete, ofrecen su peor versión. Jugadas muy puntuales, cuando no aisladas, han secuestrado muchas unidades del casillero de puntos rojiblanco. Sin esa irregularidad, el 'B' seguramente ocuparía ahora puestos de play off, un objetivo que aun así queda lejos del imaginario, pues la mala situación del primer equipo haría estéril su concurso.

Sin embargo, la aparición en el calendario de dos compromisos consecutivos en casa parece que podría ser el punto de inflexión definitivo para sumar dos triunfos seguidos. Si esta mañana es el Melilla el equipo que visita el Nuevo Los Cármenes, la semana que viene lo hará el Real Murcia. Y ambos se encuentran en el campo de visión de los de Planagumà. Los norteafricanos, quintos, están empatados a puntos con el Villanovense (38) -que por mejor diferencia de goles ocupa puestos de promoción-; mientras que los pimentoneros, con 36, aventajan en tan sólo cuatro unidades a los 'cachorros'.

La oportunidad para coger al tren del ascenso parece única. Máxime hoy, pues los azulinos van a sufrir en un campo cuyas dimensiones no son las más propicias para su juego. Es la baza de un filial que, cuando se desempeñó en Armilla, terminó adaptándose, y en Los Cármenes fue implacable ante un siempre complicado Mérida. En caso de vencer en los dos duelos, los de Planagumà prolongarían a 7 la racha de victorias consecutivas en casa. No en vano, sumarían 22 de los últimos 24 puntos en juego; con la única pega del empate ante el Sanluqueño en la jornada 12. A domicilio, los guarismos sí que no terminan de acompañar. Tres derrotas seguidas, la segunda de ellas en un escenario favorable como el Municipal de La Roda, dan buena fe del mal momento que atraviesa el filial cuando rinde visita al resto de instalaciones del Grupo IV.

Sin la presión ni la exigencia de sacar la calculadora, y con los cinco sentidos puestos en el encuentro de este mediodía, está el plantel del 'B'. En la lista de convocados para el choque ante la UD Melilla, Planagumà se deja fuera a Pawel, aún convaleciente de un golpe sufrido ante el Lorca. Tampoco entra Yeray por acumulación de tarjetas. Además Aly Mallé sigue entrenando a las órdenes de Alcaraz, y Pervis jugando con su selección la fase final del Sudamericano sub 20. Por el contrario sí que se lleva al canario Ismael Athuman.

Josu Uribe no podrá contar con el lateral derecho Pepe Romero, sancionado por acumulación de tarjetas, ni con el lesionado David Vázquez. Agudo es el último fichaje melillense aunque aún no es segura su participación en el choque ante los de Lluís Planagumà.