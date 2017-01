Un meneo sin excusas

En la presentación el pasado viernes de la Copa LEB Plata había una persona presente cuyo cuerpo estaba en el Ayuntamiento pero su cabeza pensaba en el Alcázar. Se trataba de Pablo Pin, que 'obligó' incluso a Óscar Fernández-Arenas, presidente del club, a recordar a última hora de la rueda de prensa que lo importante no era el choque de la próxima semana ante Alicante, sino el duelo de ayer ante los manchegos. La fiesta del sábado que viene sería menos si su equipo llegaba sin el liderato, sobre todo de cara a la afición, de ahí que no quisiera que sus jugadores se descentraran lo más mínimo. Su preocupación estaba más que fundada y el resultado de ayer le dio la razón. Perder por 26 puntos ante un equipo de la zona media, ofreciendo un pobre nivel tanto en ataque como defensa y sin dar sensación en ningún momento de tener opciones de llevarse el choque, hacen que el Covirán llegue a la cita del próximo sábado con dudas, muchas dudas.

Con un calendario más que benévolo con más partidos en casa que lejos del Palacio de Deportes, la cita de ayer era clave no sólo por mantener la primera plaza, sino por llegar a la cita copera hinchados de moral y en un punto álgido de confianza. Pero la instalación del Zaidín esta vez no fue clave para un equipo que cuando quiere pasa por encima de sus rivales. Algo que ayer no sucedió.

Los dos primeros estuvieron igualados pero tras el descanso llegó al debacleEl cuadro manchego le endosa 56 puntos en la segunda mitad ante un equipo que no dio una

El choque comenzó con máxima igualdad. El arranque del conjunto de Pin sorprendió a su rival sobre todo por cargar el juego de ataque en la pintura, con Cristian Uta haciendo valer su envergadura en la zona. De hecho, de los once primeros puntos del Covirán, el pívot rumano cedido por Unicaja anotó ocho, lo que permitió a su equipo gozar de una renta de hasta siete puntos (11-4). Pero David Varela reaccionó pronto y cortó la racha local con un tiempo muerto. La jugada le salió redonda pues desde entonces, el Alcázar fue otro equipo. Sus ajustes defensivos permitieron endosarle a los hombres de Pablo Pin un parcial de 0-10 con el que volteó el marcador para colocarlo 15-16.

Tocaba frenar la sangría pero en este caso la reacción local no llegó. Es más, los visitantes se encontraron mucho más cómodos con Nacho Díaz haciendo mucho daño gracias a su polivalencia, bien acompañado por Santonja. Aún así, al término del primer cuarto el marcador reflejó un empate a 22. La única buena noticia era que Nick LaGuerre, su hombre referencia en ataque, estaba bien defendido.

Sin embargo, el inicio del segundo parcial no pudo ser peor. Un parcial de 0-8 puso por delante a los manchegos ante un equipo muy atascado en ataque y con problemas en el tiro exterior. El técnico granadino quiso poner una marcha más con la entrada de Carlos Corts en pista pero no logró el efecto deseado. Es más, le costó anotar cuatro minutos su primera canasta, obra de De Lattibeaudiere. Con acciones interiores, el Covirán se fue metiendo en el encuentro. La dupla Uta-'Latti' permitió igualar el duelo gracias a ocho puntos consecutivos (30-30).

El brasileño Joel Almeida y el estadounidense Adrian Bowie comenzaron a aparecer en el tiro exterior pese a que el lanzamiento desde más allá de la línea de 6,75 fue menos usado que de costumbre. El dominio del rebote defensivo, con ocho capturas más que su rival al descanso, evitó segundas acciones en ataque del Seguros Soliss, pero no le permitió distanciarse en el marcador debido, sobre todo, a las ocho pérdidas de balón. Sus buenos porcentajes en el tiro no se reflejó en un electrónico que reflejó al descanso una mínima ventaja para los rojinegros por un punto (37-36). Todo estaba por decidir en una segunda mitad en la que se esperaba al Covirán Granada mucho más suelto en ataque.

Pero no fue así. Cristian Uta se volvió a echar al equipo a su espalda pero Alcázar comenzó a entonarse tras tres acciones consecutivas de tres puntos obligó a Pin a pedir tiempo al ver como su equipo no terminaba de arrancar. Aunque las distancias no eran para preocuparse, lo cierto es que las sensaciones no eran buenas. Los rojinegros no terminaban de encontrar su juego y salvo Uta, el resto estaba muy por debajo de su nivel. Algo que fue aprovechado por los de Varela para ampliar su renta, que llegó a los 10 puntos (46-56). Saltaron las alarmas en el Palacio de cara a un último cuarto al que se llegó con una desventaja de 9 puntos (51-60).

Tocaba remar a contracorriente y demostrar el nivel que se le presupone a un equipo hecho para ascender. Pero no era el día. De nuevo un mal inicio en los últimos diez minutos hizo que el Seguros Soliss comenzara a decantar el choque a su favor. Con un parcial de 2-7, el conjunto entrenado por David Varela alcanzó la máxima renta, 14 abajo (53-67).

No se daba con la tecla y la buena circulación de balón de los visitantes era suficiente para mantener la ventaja. Pablo Pin se desesperaba en la banda ante un rival que campaba a sus anchas en el parqué del Palacio. Con 19 puntos abajo (58-77), se quiso desviar la atención a la dupla arbitral tanto desde el banquillo como desde la grada. Había que buscar culpables. Craso error. Sobre todo porque la realidad es que el Covirán no estuvo fino en ningún momento del partido.

Los puntos fueron cayendo hasta llegar a ir por debajo incluso por 28 puntos. Finalmente quedó en 26 en una recta final que sobró y que dejó un mal sabor de boca a una afición que siempre responde. Un meneo de cuidado y sin excusas.

El liderato se escapó y ahora sólo cabe hacer borrón y cuenta nueva. El sábado hay una cita que puede ser clave en el futuro. Ya lo decía la cara de Pin el viernes. Lo importante era el duelo de ayer, no el próximo sábado, que ya vendrá.