Un mes y medio sin ganar

Hay que remontarse hasta el 18 de febrero para encontrar la última victoria del Granada B en Liga. Fue ante el Extremadura de un Rafael Martín Vázquez que debutaba en los banquillos. De eso hace ya siete partidos, lo que transliteradamente computa por mes y medio, pese a que exactamente 'sólo' han pasado 41 días. Fue, precisamente, en un partido muy parecido al de ayer: con el rival dominando, llegando y teniendo más y mejores ocasiones; aunque con una sustancial diferencia. La última jugada del encuentro, una avanzadilla rojiblanca, volvió a terminar con un derribo en el área. Inocente y pueril, sí. Pero un derribo al fin y al cabo y, por consiguiente, una acción merecedora de ser castigada con la pena máxima.

Ante los azulgrana Pablo González fue el objeto de la infracción que Estrada se encargó de transformar en tres puntos. Seguro que a Juancho no le habría importado ayer que el centrocampista hubiese rematado la faena, pero el colegiado gaditano Sáez Vital no apreció penalti. Quien sabe si lo hizo para compensar el tres para uno bético que interrumpió únicamente para mostrarle amarilla a Isi, o bien si es que por el contrario es malo a secas. Cualquiera de esas dos acciones podría haber desequilibrado un partido que se resolvió sin goles, y en el que el Granada B volvió a acusar una preocupante falta de gol sumada ahora a un cierto bloqueo en ataque.

Un mes y medio sin conocer el triunfo parece demasiado tiempo hasta para un equipo que ya no se juega nada como lo es el filial rojiblanco. Los de Rafa Morales, que debutaba en casa como técnico del 'B', salieron dispuestos a dominar la posesión, controlar el centro del campo y frenar a los jugadores más creativos de los verdiblancos. Ni siquiera con las trazas de esa hoja de ruta cumpliéndose les daba a los locales para evitar que su rival -que para nada demostró ser acreedor de su condición de colista- llegase al área más y en mejores condiciones que los locales desde el minuto uno. O más bien desde el 'cero', porque ni sesenta segundos de juego se habían cumplido cuando Aarón inauguró su tradicional recital con una estirada tras testarazo verdiblanco, ayer completamente de verde. No entró a la primera y tampoco a la segunda por un incomprensible error de Uche, que envió el esférico a las nubes con la meta vacía.

Será por la coincidencia de su nombre con el de dos ex jugadores granadinistas, pero lo cierto es que el delantero heliopolitano ayer fue uno más de los rojiblancos. En el minuto 24 envió al poste un testarazo en el segundo palo tras un jugadón y mejor centro de Iván por la izquierda. En el 41' volvería a fallar un remate a centro de Redru. Y en el 66' cazó al vuelo un envío filtrado por alto cuya maniobra para regatear a Aarón en el mano a mano fue tapada magistralmente por el valenciano. El filial, por su parte, volcó todo su ataque sobre la banda izquierda de un correcto Adri Castellano y un sobresaliente e incisivo Juancho. En las botas del colombiano estuvieron las dos mejores ocasiones locales. La primera a diez minutos del descanso, cuando el extremo controló de pecho dentro del área y la oposición de un defensor evitó que rematara de media volea y a quemarropa. La segunda ya en la reanudación tras una espectacular diagonal 'darwiniana' cuyo chut repelió la base del palo. Los cambios no le solucionaron demasiado a Morales, aunque Neva la tuvo de cabeza en el minuto 89. Aarón volvió a volar en el 49' por doble oportunidad a remates de Pozo e Iván; y este último batió al arquero en el 50', pero en clara posición antirreglamentaria. Reparto de puntos que no deja contento a nadie pero aunque le sabe peor a los hispalenses.