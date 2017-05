Cuatro minutos bastan

Duesca hdavid Aguilar H

Quevedo H

El rápido y habilidoso extremo visitante Soto fue una pesadilla para la zaga panciverde

Javi Gadea H

Raúl HH

Fran H

Joaquín HH

Jorge Vela, 79' l

Mario HH

Sergio García, 74'H

Alberto Sánchez H

Esteban Ruiz, 89' s.c.

Manu Daza HH

Eric H

Monsalvo H

Escuder H

Lumbrerá H

Jorge Sánchez HH

Antonio l

Carlos Javier H

Soto HH

Álvaro H

Ventemilla l

Guille, 84' H

Michel Sanz H

Jamelí H

Un inicio fulgurante bastó ayer al Huétor Tájar para lograr una ventaja en la primera eliminatoria por el ascenso a Segunda B que puede ser crucial. Los del Poniente vencieron a la SD Tarazona por 1-0 merced a un tanto de su ariete Manu Daza que puso la locura en el graderío y que hace que los de Crespo viajen a Zaragoza con un botín muy valioso. La falta de pólvora arriba de los aragoneses les impidió, no en vano, convertir un gol que pudieron merecer en los instantes finales de un encuentro lleno de intensidad.

Era una cita crucial para el futuro a corto plazo de la entidad granadina y así se la tomaron sus jugadores. Los amarillos salieron con la premisa de jugar la pelota y combinar, en la búsqueda de espacios en la zaga del conjunto aragonés, línea que intentó mantener lejos de la meta de su arquero Monsalvo. Pero pronto encontró oro el Huétor. Habían transcurrido 4 minutos de encuentro cuando Daza recogió un pase en profundidad que, curiosamente, no iba dirigido a sus pies. Eric Frank, el destinatario, no estuvo fino a la hora de hacerse con el cuero, y eso le vino de perlas al '10' panciverde. Mario sacó su magia y, eso sí, un error garrafal de la defensa visitante dejó al ariete granadino solo delante del portero. Por bajo, claro, no perdonó el 1-0. Fue la primera pulcra para los hueteños, que únicamente habían asustado con acometidas que no terminaron de forma fructífera antes y con un saque de esquina no rematado, mas no necesitaron más.

El 4-2-3-1 que presentó el técnico Germán Crespo hizo que los locales estuviesen mucho más y mejor asentados. Pese a ello, el tanto sacudió al Tarazona, que se estiró y empujó hacia arriba. Sin embargo, los hombres de Crespo no cedieron y sólo concedieron tiros lejanos sin peligro y un saque de falta que se marchó fuera. El cuadro de David Navarro no estuvo cómodo sobre el verde del Miguel Moranto en casi ningún momento de la primera mitad. Escuder, con un chut muy alejado de la zona de amenaza lo intentó, mas el cuero fue recogido sin problemas por Duesca antes del ecuador. Entonces, los granadinos se agazaparon algo más atrás y trataron de resguardar su retaguardia. Eran ellos, empero, los que llevaban más peligro sobre el área rival, especialmente a través de un inspirado Mario -un auténtico incordio entre líneas para los rojillos- y de un incansable Manu Daza en la presión.

El Tarazona sobrevivió a base de contragolpes aislados y a duras penas y el Huétor Tájar asustó. En el 20', Raúl ejecutó un tiro libre en la frontal que pudo ser el segundo. Su chut seco fue repelido por el meta visitante y el balón fue cazado en el corazón del área por Joaquín. Casi sin tiempo y de primeras, el mediocampista panciverde disparó, pero Monsalvo, otra vez, despejó como pudo y alejó la bola de sus inmediaciones.

No había mostrado los colmillos la SD Tarazona y, sin embargo, pudo obtener un premio a todas luces inmerecido en el 26'. En una opción clamorosa y casi sin proponérselo, Soto controló un envío por la derecha ante un Duesca que se precipitó. El 'golero' amarillo salió a lo loco en busca del extremo fuera de su área, mas no pudo pararlo ni robarle el balón. El '7' rojillo sacó el centro y Ventemillo, con tiempo incluso para controlar, mandó la pelota fuera por muy poco, a puerta vacía.

Los hueteños se mostraron muchos más verticales ante unos aragoneses que no consiguieron su propósito de atacar. Pese a ello, el partido se enfangó justo antes del descanso. Fruto de la tensión y la agresividad de ambos en los balones divididos, el esférico apenas corrió por el pasto y la brega fue la protagonista. Ninguno de los dos equipos logró hacerse con el timón del duelo y los delanteros de uno y otro contendiente se perdieron en batallas secundarias.

Las palabras del 'profe' Navarro parecieron calar en los suyos en el descanso y la SD Tarazona salió más atrevida. Conocedora de que una diana podría ser de incalculable valor, aumentaron su presión sobre la medular de los inquilinos del Moranto y atenazaron en ciertos instantes a los locales. Lumbrerá lo intentó en el 49' desde la frontal, pero su tiro pasó lejos del palo. Pese a no estar acertados en los últimos metros, los aragoneses embotellaron poco a poco a un Huétor demasiado tímido. Antonio, a la salida de un córner, remató mordido y también alertó al graderío local (53').

Fue Soto el que puso el miedo en el banquillo amarillo con una arrancada por la diestra en el 57' en la que se plantó dentro del área de Duesca. Allí, algo escorado, chutó duro por encima. El transcurrir de los minutos hacía crecer a los visitantes y la preocupación se adueñó de unos hueteños que no fueron capaces de reflejar la misma imagen que en primer acto. La mejor noticia para ellos es que, pese a los acercamientos, Duesca no tuvo trabajo alguno.

El cansancio físico pareció pasar factura a los futbolistas del conjunto del Poniente granadino y estos comenzaron a dejar más huecos atrás. El choque pedía a gritos que los delanteros amarillos aguantasen el balón, pero los de Zaragoza mordían. Mejores de piernas, empujaban, aunque continuaron sin hacer parar al portero local. Así hasta que en el 70' de nuevo Daza a punto estuvo de finiquitar el partido y quién sabe si la eliminatoria. Después de una enorme jugada personal en la que se marchó hasta de dos contrarios, encaró el arco aragonés y disparó. Su balón, para lamentos de su afición y sus compañeros, acabó en la madera.

Pero los rojillos no se iban a rendir y lo demostraron cuatro minutos después. El infatigable Soto tuvo otra opción, esta vez por la zurda, mas el final fue el mismo, con la pelota desviada por un flanco. Y, a diez para el final, Michel Sanz tampoco acertó a empalar con dirección un centro desde la derecha en otro remate muy claro desde la frontal de la caja pequeña. Y es que, en las postrimerías de la noche, el Huétor acabó con sus once hombres en tareas de achicar balones y despejar centros laterales. La escasa puntería de los de Aragón fue su mejor aliada.