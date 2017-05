"Es momento de disfrutar pero no vamos a renunciar a nada"

Con una prolongada carrera en el fútbol modesto y varios ascensos a sus espaldas, Germán Crespo Sánchez (Granada, 19 de noviembre de 1975), técnico del Huétor Tájar, asegura estar "tremendamente ilusionado" tras conseguir un hito histórico: clasificar por primera vez en su historia al conjunto hueteño a la fase de ascenso a Segunda División B. Y lo ha logrado gracias a un equipo plagado de futbolistas jóvenes y al apoyo incesante de la afición, que hizo del estadio local, el Miguel Moranto, un auténtico fortín. Sin embargo, según el entrenador, los secretos del éxito del equipo amarillo han sido el trabajo durante el día a día y la implicación de los jugadores pese a la inexperiencia de la plantilla. El club panciverde, con setenta y cuatro años a sus espaldas, afronta los play off como una de las 'cenicientas' del sorteo, pero con el convecimiento de que pueden dar la sorpresa si el rendimiento es similar al mostrado en Liga. Escasos días antes de jugar el último partido de la temporada regular frente al CD El Palo, encuentro importante de cara la posición final que ocupará en la clasificación y que será clave para el sorteo de la eliminatoria de ascenso, el entrenador del Huétor Tájar atiende a Granada Hoy.

-¿Qué sintió cuando el domingo se materializó la clasificación para la fase de ascenso?

Sería importante evitar los grupos valenciano y murciano, que siempre son equipos fuertes"

-Una alegría inmensa. Al confeccionar la plantilla a comienzos de la Liga el objetivo no era otro que salvar la categoría o intentar quedar en mitad de la tabla. Pero con el paso de las jornadas el equipo fue ganando partidos y empezamos a creer que podíamos hacer algo importante. Cuando el domingo se confirmó que estábamos en play off fue una gran alegría y tuvimos una celebración larga. Este es un equipo humilde, de bajo presupuesto, con muchísima gente joven y que nunca había tenido la oportunidad de disputar algo así.

-¿Cómo afrontan la fase de ascenso?

-El equipo es muy joven y este no era nuestro objetivo a principios de la temporada. Es momento de disfrutar pero tampoco vamos a renunciar a nada, el equipo está plagado de jóvenes con talento y el play off puede ser un gran escaparate para ellos. Intentaremos pasar la primera eliminatoria y ver hasta dónde podemos llegar, aunque pase lo que pase el trabajo ya está hecho y el éxito de haber conseguido el play off ya está ahí.

-¿Tiene alguna preferencia de cara al sorteo de los 'play off' que se celebra el lunes?

-Todavía tenemos que disputar el partido contra el El Palo el domingo y ver en qué puesto quedamos, que es muy importante para nuestros intereses. A partir de ahí, empezaremos a pensar exclusivamente en la fase de ascenso.

-¿Y algún rival o grupo que quiera evitar a toda costa?

-Una vez sepamos en qué posición acabamos, sería importante intentar evitar los grupos valenciano y murciano, que siempre son grupos fuertes y con equipos que han estado incluso en categorías superiores, por lo que son, a priori, bastante complicados.

-Una de las claves de la clasificación es la segunda vuelta, donde solo perdieron dos partidos, ¿a qué se debió este cambio respecto a la primera?

-En la primera vuelta tuvimos una plantilla muy corta debido a varias lesiones importantes. Se fueron jugadores que pensábamos que iban a estar a principio de temporada y además tuvimos bastantes sanciones de tres o cuatro partidos. Sabíamos que cuando recuperáramos a los jugadores lesionados la plantilla sería mucho más competitiva. Aunque en la segunda tuvimos varias bajas, contando con las marchas de Alberto Heras a China y Migue Cobo al Granada B, vinieron chavales jóvenes con muchísimas ganas de hacerse camino en el complicado mundo del fútbol modesto y la implicación de la gente joven ha sido impecable. La ayuda de la afición y la ilusión que se ha despertado también han sido muy importantes. Nos han ayudado en todos los partidos y han sido un punto clave en la clasificación.

-¿Cómo de importante ha sido el apoyo de la afición en el Miguel Moranto para cumplir el sueño de los 'play off'?

-Es un campo que, por sus dimensiones y mi estilo de juego, parecía que no podía adaptarse a mi fútbol, pero finalmente se ha visto que no ha sido así. En la primera vuelta venían 150, 200 o 300 personas y en la segunda vuelta hemos llenado autobuses para jugar fuera de casa. Esto es muy importante para nosotros. Hemos perdido solo un partido, el de la inauguración del campo que nos enfrentó al Antequera, y que además fue de manera inmerecida, ya que ese partido, por méritos, lo deberíamos de haber ganado. Poco a poco ha ido viniendo más gente a vernos jugar y los jugadores se han sentido muy arropados por la afición. Después, hemos ganado a equipos importantes como Almería B, Atlético Malagueño o Motril y de cara al play off es importante haber hecho de nuestro estadio un fortín.

-Personalmente, ¿es este el mayor logro de toda su carrera deportiva?

-Sí. He conseguido ascensos con el Sierra Nevada-Cenes a Primera Andaluza, con el Atarfe a Tercera... Pero la verdad es que ya me tocaba poder disputar un play off de ascenso y especialmete de la manera que se ha producido, sin esperarlo. Al inicio de la temporada nadie se esperaba que pudiéramos pelear por la fase de ascenso y hoy, matemáticamente, estamos ahí. Es un peldaño más en mi carrera como entrenador y me hace una ilusión tremenda. He felicitado a todos mis jugadores y, para mí, la fase de ascenso va a ser un gran escaparate y un paso importante.

-¿Qué valoración hace de la temporada?

-La temporada ha sido muy positiva. Hemos trabajado con jugadores de cantera de una media de edad de 22 a 24 años que no han tenido la oportunidad de jugar en el primer equipo de su tierra, y sobretodo en el filial del equipo granadino. Se están intentando abrir camino en equipos de Tercera y por eso hemos podido confeccionar esta plantilla, repleta de mucha ilusión y con un trabajo y una implicación, tanto en entrenamientos como en partidos que han sido fundamentales.