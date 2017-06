"En ningún momento vimos peligrar el ascenso"

-Seguir creciendo y, sobre todo, seguir creando escuela. Tenemos que seguir alimentando el sentido de pertenencia al club. Tenemos que seguir en la línea ascendente que llevamos siguiendo estos últimos años. Lo que toca ahora es descansar un poco, hablar con la directiva para fijar los objetivos del año que viene y a seguir trabajando. Trabajar la cantera, trabajar como entrenadores y trabajar como club. Sabemos que la clave es el trabajo y la unión, no hay otro secreto. Hay que continuar transmitiendo los valores del club y de este deporte. El rugby tiene unos valores añadidos que mucha gente no entiende. Además de formarte deportivamente, te forma como persona.

-Dinámica, dinámica y dinámica. Cuando un equipo está mirando hacia abajo se le escapan muchas. Este año, con un equipo de una media de 20 y 22 años, eso influye mucho. Esta temporada, hemos tenido jugadores como Jorge Pérez, de 22 años, que ha sido capitán y tiene una proyección enorme. Con esta media de edad la dinámica influye mucho y lo que han hecho estos chicos es admirable. Jugar en una categoría como la segunda, la División de Honor B no es nada fácil. El año pasado tuvimos muchos partidos que podríamos haber ganado pero no teníamos esa mentalidad ganadora que sí hemos tenido este año. El equipo se concienció y en todo momento supo lo que quería y así lo sacamos adelante.

Campbell Johnstone, un 'All Black' que vendrá a Fuentenueva

El cambio de categoría también conlleva un aumento del nivel de los clubes. Muchos de ellos con cierta capacidad económica para fichar en mercados competitivos. Aunque el fichaje que parece estar más cerca de cerrarse en el grupo del 'Uni' no es de ningún jugador, sino de un entrenador. Hace unas semanas, el diario El Confidencial se hizo eco de que uno de los decanos del rugby español, y oponente de los universitarios, el CD Arquitectura de Madrid, firmó como técnico a Campbell Johnstone... Un All Black. Se vistió la camiseta del negro enlutado y el helecho plateado en tres ocasiones, una ante Fiji y otra durante la anterior gira de los British & Irish Lions por el país neozelandés. A nivel de club, su trayectoria también es de órdago: Crusaders en el Super Rugby (la NBA de este deporte), Biarritz en Francia y Ospreys en Gales. Luego se dedicó a recorrer el mundo rugbístico en Rumanía, Rusia y también España, donde jugó en el Universidade de Vigo reclutado por otro All Black, Norman Maxwell. No vendrá solo ya que Johnstone se traerá varios jugadores de su país que situarán al Arquitectura como uno de los favoritos al ascenso. No será el único equipo que se refuerce, ya que Cáceres continuará con su política de fichajes, mientras que Industriales, otro rival directo de los granadinos, anunció un salto de calidad en su plantilla. Hoy se decidirá el último de los componentes del Grupo C de División de Honor B, que seguramente sea Almería (que mantendría la categoría), ya que ganó la ida a Majadahonda por 25-46. /J. J. MEDINA