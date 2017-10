Con la moral por las nubes en Linarejos

El Loja quiere aprovechar la inercia de la victoria ante el Atlético Malagueño y su buen momento de juego para sumar esta noche (20:45 horas) en Linarejos.

Los de Joseba Aguado no atraviesan su mejor momento y llegan al choque con la necesidad de cortar una racha que les ha llevado a perder comba con respecto a los primeros puestos de la clasificación, a pesar de que, debido a la apretado de la tabla, se encuentran a tan solo dos puntos del cuarto.

El Loja es consciente de la dificultad del choque, pero también que pocos esperaban una victoria ante el Atlético Malagueño y los lojeños fueron capaces de ganar y, además, con contundencia. Así que el equipo de Diego Delgado viaja a Linares de nuevo con mucho que ganar y poco que perder y dispuesto a plantar batalla a uno de los 'gallitos' de la competición. Como ha señalado el técnico, "la idea es ir a competir a todos los campos desde la humildad, la tranquilidad y el trabajo y así lo vamos a hacer también ante el Linares, sabiendo que va a ser muy complicado, pero que estamos en el camino correcto".

Y es que los lojeños han ido creciendo de forma importante durante las últimas semanas y ante equipos de la zona alta de la tabla: "Nosotros no tenemos que tenerle miedo a nadie, si bien sabemos que no tenemos la calidad de otros años, pero sí tenemos trabajo y sacrificio y buen juego a balón parado, así como otras cosas que no teníamos antes y con eso vamos a ir a competir en cada partido, sin presión y sin renunciar a nada".

Diego Delgado cuenta, en principio, con toda la plantilla para el partido, por lo que el once será muy parecido al que ganó el domingo al Malagueño: Adrián; Dani López, Adri López, Nino, Seco, Álex Romero, Illescas, Armario, Moreno, Fefo y Antonio López.

Joseba Aguado dijo en la previa que "será complicado, porque espero a un Loja que estará ordenado atrás y nos obligará a tener que moverlos y jugar rápido para romper su defensa".

El colegiado malagueño Durán García dirigirá el choque.