El motor sigue gripado

El cambio de entrenador en el Lorca, el césped de la Ciudad Deportiva de Armilla y la falta de soluciones. Todo ello mezclado y aderezado con una pizca de incapacidad devolvió ayer a la realidad al Granada B. Después de sumar los tres puntos en un feudo nunca agradable aunque la clasificación pueda decir lo contrario, el filial del Granada tenía ayer una buena oportunidad para haber hecho valer ese triunfo a domicilio con otro en casa. No pudo ser. Sin apenas fútbol, con un planteamiento medroso y ante un rival henchido con ideas renovadas, los de Pedro Morilla volvieron a mostrar su versión más rácana y no pasaron del empate a uno ante el penúltimo clasificado del Grupo IV de Segunda B.

Fue un encuentro soso, anodino, carente de llegadas al área y muy propicio para la desesperación del espectador. Dominó el intercambio de posesión en la parcela ancha, donde para colmo el filial granadinista desapareció por completo. Solo el primero de esos pocos acercamientos al arco rival que tuvieron los 'cachorros' sirvió para mover el marcador. Fue en el minuto 6, cuando Pablo Vázquez aprovechó un saque de esquina con posterior remate al corazón del área para sacar una buena chilena entre la confusión. Un golazo que, sin embargo, de poco iba a servir. Y es que el tanto inspiraba presagios positivos en los cerca de 250 espectadores congregados en la Ciudad Deportiva Diputación. Una instalación que empieza a evidenciar la sobrecarga de entrenamientos y partidos de distintos equipos sobre su hierba.

Pero ni siquiera el mal estado del terreno de juego sirve como excusa. Los de Pedro Morilla habían aterrizado directamente sobre una nube de fantasía que pronto se convertiría en realidad. Concretamente en el minuto 19, cuando una larga jugada de los lorquinos desembocó en un centro de Adrián sin rematador. Tras varios rechaces, fue Luis quien de primeras y en el segundo palo empalaba el cuero sin dejarla caer para colarlo entre los pies de Aarón Escandell. Antes, los de Mario Simón ya habían avisado hasta en tres ocasiones. Primero, tan solo segundos más tarde del 1-0 con un disparo raso abajo que el meta del filial sacó con el pie. Más tarde en un disparo de Adrián que no vio puerta por centímetros, y en el 14 tras una buena acción colectiva que Mawi quiso transformar en joya con un regate innecesario cuando se encontraba solo ante el portero.

Al Lorca el cambio de entrenador le estaba sentando bien. El debutante Mario Simón pasó a defensa de cuatro, en lugar de los cinco zagueros que empleaba su antecesor en el cargo, Manolo Palomeque. A ello cabe sumar la solidez y el criterio para mover y mantener el balón hasta encontrar espacios. Sin hacer nada del otro mundo, los albiazules ya empezaban a controlar los puntos débiles de un filial blandengue que pedía a gritos la entrada en el terreno de juego de Isi.

Y esta se produjo, pero demasiado tarde. En el 78' ya no había tiempo de afinar una orquesta que bajo la batuta de Andrés García desafinaba. Antes, en el 63', Morillo y Jean Carlos también habían ingresado en el rectángulo de juego en sustitución de David Grande y Juancho; el más destacado en las filas locales. El colombiano tuvo el segundo en el 52' a la media vuelta, mas su chut desde más allá de la frontal se marchó alto. En el 71' fue Luismi el que se valió de una ley de la ventaja para servir al corazón del área, donde Adrián no acertó a rematar. Ya en el descuento, el 'B' tuvo la más clara con un remate a quemarropa que pudo ser penalti. No sirve de excusa tampoco. El equipo sigue sin convencer más allá de los resultados. La semana que viene toca salida a La Línea.