El movimiento se demuestra andando

¡madre mía lo apretada que está la parte alta de la clasificación en la LEB Plata! Se pierde un partido y se bajan dos, tres o más escalones... y todo lo contrario si se gana. El Covirán ha vuelto a saltar a la primera posición tras su victoria en Pamplona, aunque igualado a triunfos con otros dos equipos. Por tanto, lo que hay en lo alto es un triunvirato, con lo que el hecho de ser primero a estas alturas de la temporada con tanta compañía no indica otra cosa que ésta es una prueba de resistencia en la que el que pierda fuelle se puede quedar descolgado de forma casi definitiva.

sin perder el compás

Hay que insistir en que mientras se siga arriba habrá emoción. Es por esto que no se puede bajar la guardia. Y hay que recordar una vez más que los de Pablo Pin han perdido partidos que de todas a todas se tenían que haber ganado y que de haberlo hecho el liderato sería sólido. El agua pasada no mueve molinos, pero sí deja huella y la conclusión es tan simple como que este tipo de errores no se pueden repetir para no 'regalar' la primera plaza y el ascenso directo. En casi todos los encuentros contra los rivales de entidad, el Covirán ha dado la talla, lo que da mucha fiabilidad para cuando llegue la hora de la verdad. Pero el movimiento ha de ser continuo. No se puede parar según sea el rival.