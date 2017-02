Las múltiples pérdidas condenan al Universidad

El Universidad de Granada cayó ayer en casa por 18-26 ante el Getasur. Tras un buen comienzo de partido para las universitarias, estas se vinieron abajo y fueron superadas claramente por unas visitantes que se mostraron muy sólidas durante todo el partido. Las granadinas no tuvieron su día en ataque y perdieron muchos balones.

Las locales encararon bien el inicio del encuentro, se mostraron intensas en defensa y en ataque circularon bien el balón, lo que les permitió tener tiros cómodos. Estaban inspiradas y, tras un gol de Cristina Sánchez desde los siete metros, pusieron el 4-1. Con 5-2, las getafenses endurecieron la defensa y el 'Uni' empezó a perder balones en pista delantera. Del 5-2 se pasó a un 5-7 para el conjunto madrileño. Itzíar Martínez rompió entonces la sequía y puso el 6-7, pero las granadinas ya no marcaron más en la primera mitad.

Las constantes pérdidas propiciaron contrataques fáciles para un Getasur que no perdonó. Las madrileñas cerraron la primera mitad con un parcial de 0-6 que dejo el electrónico al descanso en un contundente 6-13.

La situación no mejoro en la segunda mitad. El 'Uni' siguió con su dinámica y la diferencia llegó a los nueve goles (7-16). las locales siguieron muy fallonas en ataque y el Getasur aumentó la renta, que llegó a los once goles (9-20) a falta de 19 minutos. A pesar de su ventaja, el equipo madrileño no bajó el nivel defensivo y los goles para el Universidad siguieron llegando a cuentagotas -a falta de diez minutos, la ventaja de las madrileñas fue de 12 goles, 11-23-. Con el partido decidido, el Getasur se relajó y el Universidad hizo un parcial de 4-0 para maquillar el resultado.