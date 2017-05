A noquear la eliminatoria

Su rival está tocado, en el rincón, ahora debe noquearlo. Ese es el objetivo que se marca el Covirán Granada hoy en su pelea en el play off de ascenso a la segunda categoría del basket nacional, la LEB Oro. Los rojinegros buscan a partir de las 18:00 horas asestar otro golpetazo directo a la mandíbula de Zornotza Saskibaloi Taldea, el que ponga el 2-0 a su favor en las 'semis' de las eliminatorias por subir y el que les deje a sólo un triunfo de la gran final. Símiles boxísticos al margen, Pin y sus hombres deberán estar centrados, con la mente puesta en todo momento en el parqué del Palacio de los Deportes. Precisarán de un alto nivel de baloncesto durante los 40 reglamentarios para doblegar a un rival correoso que trata de hacerse con una conquista como foráneo para rematar la faena en su recogido y presionante Polideportivo de Larrea.

Los vascos, no en vano, ya demostraron el viernes no arrugarse ni siquiera ante la intimidación del feudo granadino y ante el poderío ofensivo de sus inquilinos. Un Covirán que tuvo que arremangarse en el segundo acto para imponerse a los de Mikel Garitaonandia. La competición no da tregua y menos de 48 horas después de ese duelo da otra oportunidad a los vizcaínos, un adversario bastante más arduo que Navarra.

La tensión defensiva que los del ave fénix protagonizaron durante la mayor parte del encuentro fue clave para la victoria. Conservarla esta tarde se antoja primordial. Los rojinegros mantuvieron, gracias a su concentración, en estadísticas muy humildes a jugadores de la talla de Khalid Mutakabbir, y que no mejoren sus cifras puede ser también primordial. El ejemplo fue el del balcánico visitante Vucetic. Un pívot que llegó a la cita con un 77 por ciento de acierto en el tiros de dos y que se marchó con un 33, ahogado en la maraña de la zona granadina. Precisamente, donde mejor se mueve el incombustible Jesús Fernández. El americano de Villena tampoco se escondió -como de costumbre- y, con 10 puntos y 8 rebotes, contribuyó a frenar el poderío ofensivo de los del País Vasco.

Pero, quizá, la pareja que más cimentó el éxito granadino fue la formada por Bowie y Bortolussi. Especialmente acertado estuvo el norteamericano, que se coronó, con 25 de valoración, como el mejor de un partido en el que sumó 16 puntos y 8 rebotes.

La intención de Zornotza es que los primeros minutos que hicieron el viernes sean una constante hoy, cortocircuitar al Covirán a base de trabajo y brega. Ya saben, además, la fórmula para vencer fuera de su casa y poner las bases del pase desde la sorpresa, como ya hicieron en el anterior cruce ante Ávila. Y ahí es donde reside la dificultad para los de Pablo Pin, que no pueden permitir que su rival se les suba a las barbas si no quieren perder el factor cancha que lograron después de alzar la Copa LEB Plata en enero. Ganar de nuevo a los vascos supondría ponerles contra las cuerdas y adquirir hasta dos vidas extra de cara a los enfrentamientos futuros.

De pasar, el que parece sería contrincante de los granadinos en la pugna final es Aceitunas Fragata Morón. Los sevillanos derrotaron al favorito Valladolid por 63-66 en el Pisuerga y han robado la ventaja de campo a los vallisoletanos. Mal haría, no obstante, el Covirán Granada si se centra en lances futuribles antes de cerrar un combate que, aunque tiene de cara, no está sellado. El segundo asalto entre granadinos y vizcaínos será hoy un hecho.