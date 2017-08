"Mi objetivo esTokio, donde espero luchar por la final"

Con una campaña prácticamente para enmarcar, Laura Bueno ha conseguido bajar de la barrera de los 53 segundos en los 400 metros y se quedó a poco más de medio segundo de estar en los Mundiales de Londres que empiezan pasado mañana. Para redondear esta temporada, la atleta granadina se coronó campeona nacional tanto en los 400 al aire libre e indoor cómo en el relevo, además de formar parte del equipo español que acabó quinto en Lille.

-Un año prácticamente perfecto.

La lesión que tuve hizo replantearme mucho lo que era competir y lo que era el atletismo"El Iberoamericano de Río del año pasado ha sido el mejor campeonato en el que he estado"Tienes que estar psicológicamente muy concentrada en tus objetivos. El mío es Tokio 2020"El año que viene espero revalidar mis títulos de campeona de España y hacer un 800 bueno"Sin la lluvia en la final del 400 habría logrado la mínima para Londres o mejorar mi marca personal"

-Deportivamente ha sido el mejor de mi vida. He conseguido muchísimas cosas y esto ha sido gracias a mi dedicación y esfuerzo. Tengo que decir que estuve tres años lesionada y eso me hizo replantearme mucho lo que era competir y lo que era el atletismo. Yo sufría al no competir y eso me cambió. Gracias a José Guarnido y a Podología Quílez, que me hicieron unas plantillas que me curaron la periostitis. Desde entonces llevo tres años sin lesiones y en los que estoy dedicada y concentrada en el atletismo. He hecho marca personal, he sido campeona de España en pista cubierta y al aire libre, he hecho el récord regional y de Granada en pista cubierta. También tengo la sexta mejor marca española de todos los tiempos en pista cubierta y la novena al aire libre y he batido el récord nacional de 500 metros.

-La final del 400 estuvo marcado por las inclemencias meteorológicas.

-La verdad es que fue una carrera bastante complicada en el que no te podías desconcentrar en ningún momento. Estábamos muy concentradas hasta que la climatología cambió. Entonces, a las siete y diez empezó a caer una tromba de agua, hubo rayos y de hecho uno de ellos rompió un foco. Se paró toda la competición una hora y estuvimos unos 50 minutos en la cámara de llamada sin poder hacer nada, sin moverte, pasando frío, lluvia, y no sabíamos si íbamos a correr, ni qué iba a pasar... Imagínate que estás calentando para un Campeonato de España y te dejan 50 minutos en una 'carpilla' sin moverte. Yo quería salir a intentar la mínima mundial (52:00) o si no la que me pedía la Federación Española de 52:22 para la beca internacional, pero al suceder esto salimos con la mentalidad de no lesionarnos y a por el oro. Y así fue. Salí, controlé a mis rivales en todo momento y en los 120 metros finales cambié de ritmo. Al final hice 53:56, la misma marca que hice por partida triple en la final de liga que corrí en Castellón. Esa fue mi estrategia de carrera.

-¿Cree que podría haber logrado la mínima sin la lluvia?

-Sí, o por lo menos mejorar mi marca personal seguro. Ahí hay motivación extra, estaba toda mi familia, mi entrenador... Es como una plus adicional que te da un Campeonato de España. En pista cubierta conseguí la mínima europea con ese subidón. Yo hubiese apostado que hubiera logrado la mínima si no hubiese cambiado la climatología .

-Hablando de esa marca personal conseguida en Madrid, ¿cree que los grandes nombres que había en la prueba le sirvieron de motivación?

-Las carreras fáciles no me gustan. A mejores rivales, mejores marcas y mejores tiempos. Una pena que no haya corrido en la final del 400 Aauri Bokesa, pero no se encontraba bien y decidió hacer el 200. A mí me hubiese gustado que hubiera corrido para que hubiese más nivel. En Madrid, al sólo haber tres españolas (Aauri, Elena y yo) yo me fije en la portuguesa Azevedo, que la tenía en la calle de delante. Salí cómo nunca, como un tiro detrás de ella y en la última recta intenté pegar un cambio y cuando vi el marcador de 52,64 fue una explosión de alegría increíble. Si hay buenas rivales y buenas marcas se pueden hacer buenas carreras.

-¿Esperaba que España acabara quinta en el Campeonato de Europa de Naciones?

-Para nada. Incluso la Federación no esperaba que acabásemos ahí. Pensaban que acabaríamos séptimos u octavos. En los relevos cambió todo. Acabamos primeras en nuestra serie y los chicos lo ganaron todo. Estábamos celebrándolo por todo lo alto. La gente nos miraba raro por festejarlo, pero al no acabar tan alto nunca era como si hubiésemos ganado.

-¿Cómo se prepara una campeona de España?

-Entrenando todos los días, por lo menos dos horas y media. Nosotros somos un grupo muy grande, con muy buen ambiente y se nos alarga el entrenamiento. Eso sí, tienes que dejar muchas cosas de lado para poder seguir con tu carrera deportiva. La preparación es muy complicada y encima tienes que estar psicológicamente muy concentrada en mis objetivos y, como he dicho en numerosas ocasiones, mi objetivo es Tokio 2020.

-¿Cuánto recibe por las becas y que se necesita para conseguirlas?

-Hay dos becas, la internacional, que son unos 7.000 euros, y la beca nacional, que es la que tengo yo, que son 4.400, que tampoco es mucho dinero, pero algo hay. Te ponen un baremo, una marca que está estipulada. Por ejemplo, en pista cubierta es de 53:40 y yo logré la beca al hacer un tiempo de 53:38.

-No todas las atletas pueden entrenar en su ciudad. ¿Qué ventajas le proporciona entrenar en Granada?.

-Estar cerca de casa te beneficia mucho. No estás en un piso, fuera de casa, a mí sí me beneficia. Menos mal que han abierto las pistas del Estadio de la Juventud. El trato de los funcionarios es muy cercano. La pista es nueva y muy rápida en la que se entrena muy bien. De no existir estas instalaciones, ahora mismo yo estaría en Madrid o en Barcelona porque aquí no habría pista.

-Al no poder entrenar a diario con sus compañeras, ¿cómo practicáis los relevos?

-Respecto a mi club, el relevo prácticamente no lo entrenamos. Coincido en las concentraciones de la selección Elena Moreno y con las demás vamos a ojo. Casi siempre nos ponen separadas para evitar situaciones de que se caiga el testigo o cualquier otra incidencia. En cambio, con la selección sí entrenamos para preparar europeos o mundiales.

-¿En un futuro piensa en dar el salto a los 800?

-(Risas) Sí. De hecho, probablemente será el año que viene. Todo el mundo me lo pregunta. "Por tu forma de correr le sumas una vuelta más y le añades resistencia seguro que puedes hacer una buena marca", me dicen. Varias atletas de la especialidad me preguntan si voy a hacer algún 'ocho' e incluso el responsable de mediofondo está todo el día 'tirándome' para su terreno. Si el año pasado sin prepararlo di un susto con el 2' 09'' sin entrenar, el año que viene daré alguna sorpresa.

-¿Qué prefiere, correr al aire libre o en indoor?

-Siempre he dicho que la pista cubierta no me gusta porque hay que coger la calle libre y me daba miedo por si me caía. Es una prueba muy estratégica. Quien se pone primera domina la carrera. Lo que pasa es que este año no me ha dado miedo de lo bien preparada que iba, no me ha dado miedo coger primera la calle libre y aguantar y por esto fui campeona de España. La gente no apostaba por mí, pero la que me conoce sabe de mis posibilidades y conseguí ganar a Bokesa. Ahora no tengo preferencia.

-¿Cómo valora su experiencia en los europeos en los que ha participado?

-Son buenas pero siempre me he quedado con ganas de más. Siempre me he quedado a uno o dos puestos para pasar de semifinales y se me ha quedado esta espina clavada, al igual que me pasó con la barrera de los 53 segundos. A la tercera va la vencida. Tengo que pasar a semifinales y romper esa barrera.

-¿Cómo valora su experiencia en el Iberoamericano?

-El evento me ha ayudado como deportista y como persona. Para mí fue el mejor campeonato en el que he estado, ni Belgrado, ni Ámsterdam, ni Lille... Rio 2016. Fue mi primera internacionalidad, estuve con mi grupo de amigas y fue una pasada. Para mí subirme al podio allí fue una motivación extra. Con el entrenamiento y la motivación y si eres perseverante consigues todo lo que te propones. Me puse objetivos y los he ido consiguiendo poco a poco.

-Hace unos días se publicó la lista de españoles que van al Mundial, ¿que espera de Marta Pérez y de Amezcua?

-Espero que disfruten. Sus capacidades son muy buenas. Son grandes luchadores y posiblemente harán un gran papel.

-¿Cree que sus éxitos pueden hacer que haya niños que se animen a practicar atletismo?

-Sí. De hecho tengo un club de fans. Yo soy una persona que contesto a los niños pequeños porque de niña me pasó lo mismo. Escribirle a Maite Martínez y que me contestase me hizo la niña mas feliz del mundo. Ahora lo vivo desde otra perspectiva. Con toda mi ilusión del mundo me hago fotos, firmo camisetas... De hecho, incito a que los niños practiquen deporte porque, encima que es saludable, es una cosa muy bonita y, además, te llevas muy buenos amigos. Tú corres en una pista con tus rivales y luego al final esos rivales son amigos. Te llevas a grandes personas.

-¿Que manía o superstición tiene antes de empezar una prueba?

-Ponerme en el taco de salida, apretarme la coleta y me santiguo dedicándoselo a mi abuelo. Es cómo un ritual para mí.

-De no haber sido atleta, ¿qué hubiese sido?

-No lo sé. Si que es verdad que a mi padre le gusta el fútbol y probablemente hubiese acabado ahí. De hecho en el TAFAD tenía un profesor que me decía que podría ser muy buena de lateral. Siempre me decía: "Laura, ¿no quieres replanteartelo?(risas)".

-Por último, ¿qué objetivos se marca a corto plazo?

-Revalidar mis títulos nacionaless. Además, tengo cómo objetivo batir los récords de España en 300 y 600 y tengo también como meta hacer un 800 bueno.

-¿Y a largo plazo?

-Tokio 2020. Espero por lo menos estar en semifinales y quizá, por qué no, en una final, no sé todavía en que prueba, pero estar en unas semifinales seguro y la final no la descarto.