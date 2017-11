Con el objetivo de romper malas dinámicas

Con tres equipos situados en la zona peligrosa y otro en clara dinámica negativa, la temporada de los conjuntos granadinos no invita al optimismo. Sin embargo, aún es muy pronto y hay tiempo para reaccionar aunque las sensaciones no son nada buenas. Hoy, tres de ellos juegan a domicilio por lo que no será fácil que sumen y sólo el Monachil lo hace en casa.

Los de Leo Fernández vienen de ser goleados en Alhaurín el Grande pero en casa se transforman, como ya demostraron hace quince días ante el Porcuna al que derrotaron con merecimiento. Será el otro conjunto alhaurino, el Alhaurín de la Torre, el que visite el Manuel Robles. Se trata del actual líder, que tan sólo ha perdido un partido y fue en la segunda jornada ante su eterno rival, por lo que la empresa no será nada fácil para los serranos en un partido que dará comienzo a las 12:05 horas.

Complicado también lo tendrá el Cúllar Vega, que sigue sin ganar y se encuentra ya a once puntos de la salvación en apenas diez jornadas. Los de Romario visitan la cancha del Torreperogil, un equipo que aspira a ascender directamente a Tercera División. El Estadio Abdón Martínez Fariñas es el único campo del que hasta el momento ningún visitante ha sumado por lo que los datos no invitan al optimismo para los culleros, que disputan el choque desde las 18:00 h.

Romper la serie de tres jornadas sin ganar será el objetivo del Arenas de Armilla que de intentar pelear por las primeras plazas e incluso llegar a ser líder, ha pasado a complicarse en exceso pese a que cuenta con plantilla para estar más arriba. Los armilleros visitan la cancha del Adra (11:30 h.), conjunto situado en mitad de la tabla con los mismos puntos que los metropolitanos y que se está mostrando muy irregular.

Cierra la jornada el Churriana que visita al Alhaurino, un rival directo en la zona media baja de la tabla que disputa su segundo partido seguido en casa donde tradicionalmente se muestra muy fuerte. De hecho, nadie ha ganado en tierras malagueñas (12:15 h.).