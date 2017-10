La obligación del Madrid

El Real Madrid regresa al escenario que ha complicado su inicio de curso liguero, el Santiago Bernabéu, donde empató dos partidos y perdió uno, obligado a cambiar su dinámica ante un Espanyol que, amparado en su mejor momento, desafía al conjunto madridista.

Los empates ante Valencia y Levante, y la derrota encajada frente al Betis en el último encuentro liguero en el Bernabéu suponen un pésimo inicio de temporada como local para el vigente campeón. Dos puntos de nueve posibles son una losa que debe comenzar a levantar de inmediato.

El equipo que dirige Zinedine Zidane pretende extender la reacción iniciada en Vitoria, donde también tuvo dosis de sufrimiento final, y sobre todo la imagen mostrada en Dortmund, donde una vez más las prestaciones del equipo cambiaron.

Buscará el triunfo el Madrid aún sin jugadores como Marcelo, Theo Hernández, Carvajal, Kovacic o Benzema. La baja de Carvajal se conoció ayer, después de que se le detectara un "proceso viral con afección al pericardio", del que está pendiente de evolución, según informó la entidad madridista. Todo apunta a que el marroquí Achraf disputará su primer partido como titular..

A ello se une la seria duda de Bale, quien sufrió en Dortmund un aviso muscular. Aunque no sufre lesión, todo indica que, tras ausentarse tres días de los entrenamientos, el galés no jugará ante el Espanyol.Las puertas de la titularidad se abren así para Marco Asensio en un once en el que no se espera que Zidane introduzca rotaciones.

Por su parte, el Espanyol visita el Bernabéu después de sumar dos victorias y un empate, y con el objetivo de romper una racha de 21 años sin ganar en Liga allí.

El conjunto catalán ha presentado una clara evolución en su fútbol, más seguro atrás. La moral está alta tras el 4-1 al Deportivo en casa en la última jornada.

El entrenador, Quique Sánchez Flores, no se plantea renunciar a su fórmula, pero es posible que realice pequeños retoques para dotar de más poder de contención al grupo, como por ejemplo dar entrada a Diop.

Quienes seguro no estarán serán Piatti y Víctor Sánchez, ambos con problemas físicos.