"Las opciones siguen intactas"

Jordi Ribera, aseguró que pese a la derrota encajada el miércoles ante Dinamarca, el equipo arrancará la segunda fase del Europeo de Croacia con sus opciones intactas de acceder a las semifinales.

"Todos tenemos muy claro que no hemos perdido ninguna opción. Es verdad que podríamos tener más de haber ganado a Dinamarca, pero no hemos perdido ninguna opción de conseguir el objetivo que tenemos. Todo el mundo sigue soñando con estar en las semifinales", señaló el técnico, que espera que el tropiezo (22-25) sufrido ante los nórdicos suponga un punto de inflexión en la trayectoria en el torneo. "A veces una derrota a tiempo sirve para que un conjunto cambie y vaya para arriba. Con esto no quiero decir, ni mucho menos, que pensáramos en perder con Dinamarca, al contrario sabíamos que de ganar hubiéramos dado un paso muy importante, pero las cosas no nos salieron", explicó Ribera.

A este respecto, el seleccionador español recalcó la necesidad de mejorar el rendimiento defensivo, ya que como insistió, sin una buena defensa España no puede salir al contragolpe, algo necesario para sus pupilos. Pero la mejora atrás debe ir acompañada, como indicó el propio Ribera, de una mayor velocidad y fluidez en el juego ofensivo: "En ataque necesitamos que el ritmo de balón sea más rápido para poder conseguir situaciones de gol. No se puede ralentizar el juego cuando delante tenemos defensas que se cierran", afirmó.

Problemas que el seleccionador español confía en que no se repitan en la segunda fase del torneo, en la que esperan Macedonia, Eslovenia y Alemania. Tres durísimos choques en los que el entrenador confía en contar ya en plenas condiciones con los lesionados Julen Aginagalde y Gedeón Guardiola pues España no jugará ya hasta el domingo. Circunstancia que hace afrontar al técnico con la máxima confianza la segunda fase del Europeo, ya que como recalcó, España, "puede competir y ganar a cualquier rival".