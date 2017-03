"Habría pagado por estas dos medallas", dice Lucas Eguibar

Lucas Eguibar señaló en la zona de meta que no sólo "hubiese firmado estas dos medallas", sino que "hubiese pagado" por ellas. "La verdad es que estoy muy contento, aunque, por una parte, me da mucha rabia, porque estaba adelantando al primero y he cometido un error. Pero tengo 23 años, estoy aprendiendo mucho y me queda por aprender", indicó el doble subcampeón mundial de Sierra Nevada.

"Estaba tocando el oro y se ha escapado por poco. Pero bueno, estoy contento", manifestó el donostiarra, que el domingo ganó la plata individual en una prueba que ganó el francés Pierre Vaultier. "Claro que hubiese firmado estas dos medallas antes de los Mundiales. Hubiese pagado, incluso", indicó.

"Nos hemos encontrado muy cómodos. Regino ha hecho muy buenos 'carrerones', yo he salido el primero todo el rato; y lo que he intentado es mantener lo que ha hecho él", dijo Eguibar, que comentó que en la ronda final cambiaron la estrategia. "Yo estaba muy cansado de la prueba individual y cuando llegamos a la final le he dicho (a Regino) que si íbamos a ir todos en grupo iba a salir último, porque el que sale el último va un poco a rebufo de todos y hace menos esfuerzo", explicó.

"Ahora ya toca disfrutar un poco, aquí en Sierra Nevada, con toda la gente", concluyó Lucas Eguibar.